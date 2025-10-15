El Memorial Raúl Calvo llega este fin de semana a Cádiz con cuatro eventos de primer nivel

El judo será protagonista en Cádiz este fin de semana, días 18 y 19 de octubre, con la celebración de hasta cuatro eventos vinculados a este deporte, uno de ellos de talla internacional, como es el Memorial Raúl Calvo, que cumple este año su 52 edición y que tendrá como escenario el Complejo Ciudad de Cádiz, con entrada gratuita.

Además del Torneo Internacional Memorial Raúl Calvo por equipos mixtos, también se disputarán la Copa de España Infantil “Ciudad de Cádiz”, el Judo Festival y el Ranking Andaluz Cadete.

A este cuádruple acontecimiento se sumará además la celebración, el próximo viernes, día 24, del 50 aniversario del Gimnasio Raúl Calvo, una instalación deportiva ligada al judo durante todo su historia.

No en vano, la organización de este evento ha llegado a calificar de “semana histórica” la serie de acontecimientos que se van a desarrollar en Cádiz desde el 18 al 24 de octubre con el judo como hilo conductor.

Por lo que respecta al 52 Torneo Internacional por equipos mixtos Memorial Raúl Calvo, esta edición contará con la participación de equipos formados por campeones del mundo, miembros de la selección nacional olímpica y paralímpica, y destacados judokas internacionales. La cita será el sábado 18 a partir de las cuatro de la tarde en el Complejo Ciudad de Cádiz.

Este torneo rinde homenaje a la figura del judoka gaditano Raúl Calvo, fallecido trágicamente a los 20 años, y representa “un punto de encuentro donde se combinan el más alto nivel deportivo con un profundo legado emocional y simbólico para la ciudad”, según destacó ayer durante la presentación del evento Carmen Calvo, directora de organización del Memorial.

Con anterioridad a este Torneo Internacional, concretamente el sábado a partir de las 9:30 horas, tendrá lugar la celebración de la Copa de España Infantil, que reunirá a los mejores judokas en edad escolar procedentes de todos los rincones del país.

Esta competición, de carácter nacional, es una oportunidad clave para los jóvenes talentos que inician su camino en el alto rendimiento y una plataforma educativa que promueve la convivencia, el respeto y la deportividad desde la infancia.

Raúl, Carmen y Carlos Calvo, junto al edil Carlos Lucero tras la presentación del Memorial

Y el domingo día 19 de octubre, también a partir de las 9:30 horas, se celebraráel Ranking Andaluz Cadete, que es una competición puntuable para el circuito autonómico andaluz. En ella participarán jóvenes promesas del judo de toda la región, que aspiran a formar parte del equipo andaluz y dar sus primeros pasos en el circuito nacional. Esta prueba es clave en el proceso de detección de talento, y refuerza el papel de Cádiz como ciudad estratégica en el desarrollo del deporte base.

Además, el sábado, a partir de las cuatro de la tarde, viviremos una jornada mágica con la Fiesta del Judo, pensada para que los más pequeños descubran, jueguen y se inspiren con este deporte que va mucho más allá de la competición.

Carmen Calvo, como máxima representante de la organización y también como vicepresidenta de la Federación Andaluza de Judo, destacó ayer durante la presentación del evento que “participarán dos campeones del mundo, además de miembros del equipo nacional olímpico y paralímpico, y por primera vez contaremos con un equipo de la Federación Española de Deportes para Ciegos, ejemplo de inclusión y excelencia deportiva”.

Según Carmen Calvo, “todo esto no sería posible sin la estrecha colaboración entre la Federación Andaluza de Judo, los clubes de la ciudad, y el Ayuntamiento de Cádiz, a través de un convenio que nos permite no solo celebrar grandes eventos, sino llevar el judo a los colegios, a los barrios, a las personas mayores y a las mujeres, con talleres de defensa personal, prevención de caídas o el proyecto educativo “Judo para Tod@s”.

"El judo es una herramienta maravillosa de transformación social. Estos eventos no son solo una celebración del deporte competitivo, sino una oportunidad real para inspirar, educar y transmitir valores positivos como el respeto, la igualdad o la superación. Que cientos de niños y niñas puedan ver de cerca a campeones del mundo es una semilla que puede marcar su vida.", destacó la directora de organización.

En opinión de la vicepresidenta de la Federación Andaluza, “el judo es mucho más que un deporte, es un "camino" que promueve la flexibilidad física, mental y emocional, fomenta la igualdad de género y es una poderosa herramienta para el desarrollo personal y social. Con su creciente presencia global y su impacto positivo en la vida de millones de personas, el judo sigue demostrando ser una disciplina esencial para formar no solo grandes atletas, sino también individuos comprometidos con los valores del respeto, la equidad y la paz”.

Por último, Carmen Calvo recordó que “el próximo viernes 24 de octubre, celebraremos un acontecimiento muy emotivo: el 50º aniversario del Gimnasio Raúl Calvo, cuna del judo gaditano, por el que han pasado miles de deportistas y generaciones de familias que han crecido con sus valores” invitando en nombre de la organización “a toda la ciudadanía, familias, escolares, aficionados y curiosos, a que se sumen a esta gran fiesta del judo, porque el judo no es solo un deporte: es una escuela de vida.