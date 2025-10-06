Cádiz se convertirá un año más en la capital del judo con el Torneo Internacional Memorial Raúl Calvo

La ciudad de Cádiz se prepara para vivir los próximos días 18 y 19 de octubre un fin de semana histórico en el ámbito del judo con la celebración de varios eventos de primer nivel, que posicionarán a la capital gaditana como un referente nacional e internacional del deporte y como modelo de integración entre la élite competitiva y la base formativa.

Durante los días 18 y 19 de octubre, el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz será el epicentro de tres grandes citas deportivas, destacando la 52ª edición del Torneo Internacional por Equipos Mixtos “Memorial Raúl Calvo”, la Copa de España y el Infantil Ranking Andaluz Cadete. Todo ello acompañado de una completa agenda de actividades dirigidas a todos los públicos.

Judo de élite y deporte base unidos

El sábado 18 de octubre será el eje central de la programación. La Copa de España Infantil reunirá a los mejores talentos jóvenes del país, mientras que el Memorial Raúl Calvo contará con la participación de equipos mixtos formados por campeones del mundo, miembros del equipo nacional olímpico y paralímpico, así como combinados internacionales que viajarán hasta Cádiz para rendir homenaje a la figura del judoka gaditano.

En paralelo, se celebrará la ya tradicional Fiesta del Judo, una jornada abierta a la infancia gaditana con juegos, exhibiciones, talleres y demostraciones de judo en un ambiente lúdico, participativo y educativo.

El Ranking Andaluz Cadete, puntuable para el circuito autonómico, reunirá el domingo 19 de octubre a jóvenes promesas del judo andaluz, consolidando a Cádiz como espacio clave en la formación de futuras generaciones deportivas.

50º aniversario del Gimnasio Raúl Calvo

Como cierre de esta intensa semana, el jueves 24 de octubre se celebrará el 50º aniversario del Club Deportivo Gimnasio Raúl Calvo, una institución histórica fundada en memoria del joven judoka gaditano cuyo legado ha marcado a miles de deportistas locales.

Durante la tarde se llevarán a cabo actividades deportivas, encuentros con antiguos alumnos, animaciones y exhibiciones, con la participación de toda la comunidad deportiva.

Los responsables de este centro deportivo han hecho un llamamiento a todas las personas que, en algún momento, formaron parte de esta historia para unirse a esta emotiva celebración.

Carmen Calvo, vicepresidenta de la Federación Andaluza de Judo y DA y directora de comunicación de la Real Federación Española de Judo y DA, además de promotora de estos proyectos y Premio del Deporte Ciudad de Cádiz 2023 en reconocimiento a du destacada trayectoria, ha subrayado que “el judo es una herramienta maravillosa de transformación social. Estos eventos no son solo una celebración del deporte competitivo, sino una oportunidad real para inspirar, educar y transmitir valores positivos como el respeto, la igualdad, la superación o la convivencia.”

La promotora del evento destaca que “para Cádiz, significa consolidar un modelo donde el deporte de base y el de élite se encuentran, con una enorme proyección para la ciudad. Que cientos de niños y niñas puedan ver de cerca a campeones del mundo es una semilla que puede marcar su vida.”

Por ello, Carmen Calvo quiere “animar a toda la ciudadanía a participar, porque el judo es más que un deporte: es una forma de vivir, de crecer y de construir comunidad.”

Estas citas deportivas se enmarcan dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Federación Andaluza de Judo, que a lo largo del año impulsa iniciativas de calado social como: el proyecto educativo “Judo para Tod@s” en los centros escolares de la ciudad, los talleres de defensa personal para mujeres, iniciativas de prevención de caídas para personas mayores y las Jornadas divulgativas y exhibiciones deportivas.

Estas actividades contribuyen a mejorar la salud pública, fortalecer la convivencia, fomentar hábitos saludables y generar identidad local.

Además, el impacto económico es significativo con la llegada de delegaciones nacionales e internacionales, familiares, clubes y personal técnico, que supone un importante impulso para la hostelería, el turismo y el comercio local.