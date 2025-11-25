Julieta Rodríguez-Villamil, campeona del Circuito Europeo de Longboard 2025

La gaditana Julieta Rodríguez-Villamil es la nueva Campeona del Circuito Europeo de Longboard. El European Tour of Longboard 2025 ha concluido con un doble éxito para la deportista gaditana que se ha proclamado campeona júnior de Europa y Subcampeona open consolidándose como uno de los talentos más prometedores del longboard continental.

El Tour europeo de Longboard finalizaba el pasado fin de semana con la cuarta prueba celebrada en las costas de Estoril, Portugal, después de haber recorrido las localidades de Sagres (Portugal), Bouznika (Marruecos) y Salinas (Asturias).

La última jornada del ETL’25 reunió a los mejores surfistas del circuito bajo condiciones exigentes y con un nivel competitivo sobresaliente. La deportista gaditana accedio a la final y demostro madurez, inteligencia táctica y consistencia en cada ronda.

Julieta cerró la temporada en la categoría junior con una actuación sobresaliente, imponiéndose en la final con 9.80 puntos, por delante de Margaux Viegue (FRA, 9.70), Lola Bleakley (ENG, 5.75) y Mia Ramakers (BEL, 3.65).

Julieta celebra el triunfo con otros campeones del circuito.

A lo largo del circuito, Rodríguez-Villamil ha mostrado una evolución notable, manteniéndose siempre entre las mejores y destacando por su consistencia, lectura de ola y solidez técnica. Su victoria en Estoril es el reflejo de un trabajo continuado durante toda la temporada, donde ha sabido gestionar cada ronda con madurez competitiva. Con este resultado, culmina el ETL’25 como la mejor júnior de Europa, firmando un cierre de temporada que confirma su crecimiento y su proyección internacional.

En la categoría Open Julieta acabó proclamándose subcampeona del circuito europeo por detrás de la danesa Thilde Rasmussen al igual que ocurriera el pasado verano cuando se celebró el Eurosurf en Santa Cruz, Portugal, en la cita bianual donde se deciden los títulos de los campeones europeos de las categorías tanto de surf como de longboard.

En una semana Julieta partirá para la playa de punta Rocas en Perú donde se enfrentará a los mejores surfistas junior del mundo, esta vez en la modalidad de tabla corta, como parte de la selección española de surf.