Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil: la cervecera española acompaña como 'Title Sponsor' el regreso de la competición a territorio brasileño

Con el inicio de un nuevo año arranca también una nueva temporada para el proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 en el Campeonato del Mundo de MotoGP, en la que la compañía familiar gallega reforzará una vez más su firme compromiso con este deporte y con los valores que refleja al convertirse en patrocinador principal del próximo Gran Premio de Brasil, como ya lo es del Gran Premio de España, además de cerveza oficial del campeonato.

Brasil, única parada en Latinoamérica del campeonato, se convierte así en una cita muy especial, ya que la competición regresa tras 22 años de ausencia. Un verdadero hito a nivel deportivo y emocional para los aficionados, para los propios pilotos y también para Estrella Galicia 0,0: «Nuestra compañía está fuertemente vinculada a un mercado de sólida tradición y cultura cervecera como es el brasileño, en el que contamos con una histórica presencia gracias a la firme apuesta de la empresa por el país a través de una filial propia», explica Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia 0,0.

Como patrocinador principal, Estrella Galicia 0,0 figurará en los principales soportes de comunicación y promoción en el Autódromo Internacional Ayrton Senna durante el fin de semana de competición.

«Convertirnos en patrocinador principal del Gran Premio de Brasil supone un hito en nuestra larga trayectoria en MotoGP, una competición en la que no sólo participamos como Cerveza Oficial, sino en la que nos hemos implicado al máximo en el desarrollo del talento de los pilotos y equipos. Brasil es un país clave en nuestra estrategia de expansión internacional y estamos felices de aportar valor y de participar de una manera tan activa en el regreso del mundial después de 20 años, y especialmente con un piloto local como Diogo Moreira, fruto de nuestro programa de desarrollo de talento», añade Ignacio Rivera.

Por su parte, Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, asegura que «la llegada de Estrella Galicia 0,0 como patrocinador principal del Gran Premio de Brasil es una fantástica noticia. Estrella Galicia 0,0 es la cerveza oficial del campeonato y uno de nuestros patrocinadores más comprometidos, tanto con los pilotos como con los aficionados, apoyando al talento y ofreciendo un espectáculo excepcional. Brasil ya ha agotado su aforo inicial y este patrocinio como Title Sponsor sin duda será un activo extraordinario en nuestro regreso al país por primera vez en más de dos décadas».

Diogo Moreira, embajador brasileño de Estrella Galicia 0,0

El Gran Premio de Brasil será el escenario del gran estreno en su país en la categoría reina de Diogo Moreira, embajador de Estrella Galicia 0,0. El piloto brasileño debutará entre su gente en la máxima categoría tras proclamarse la pasada temporada campeón del mundo de Moto2, cerrando un ciclo de progresión ejemplar desde que Estrella Galicia 0,0 activase su apoyo al piloto al comienzo de su carrera deportiva, compartiendo valores como el esfuerzo, la constancia y la pasión por el trabajo bien hecho.

2025, temporada histórica

La actual temporada hereda un 2025 extraordinario para el proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 en el motociclismo, con sus embajadores Marc Márquez y Álex Márquez firmando un histórico doblete en MotoGP como campeón y subcampeón del mundo, respectivamente, a los que se unieron Moreira en Moto2 y José Antonio Rueda como campeón del mundo de Moto3, pilotos con los que se lleva trabajando durante más de una década en una apuesta por el talento y una filosofía de crecimiento que refleja la propia organización.

Estos logros deportivos, junto a la condición de patrocinador principal tanto del GP de Brasil como del GP de España en el histórico Circuito de Jerez, se enmarcan en una alianza estratégica a largo plazo de Estrella Galicia 0,0 con la afición de todo el mundo. Ser la cerveza oficial del campeonato permite a la cervecera española acercar su propuesta 0,0 a los aficionados del motociclismo a nivel global.