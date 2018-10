Una gaditana se proclama campeona de España profesional en Madrid

La boxeadora gaditana Jennifer Tormenta Miranda se ha proclamado nueva campeona de España del peso pluma. La decisión unánime de los jueces la coronó en un escenario atípico, un Nuevo Teatro Alcalá de Madrid que llenó sus butacas con motivo del The Monday Battle at the Theatre.

En el tercer turno de la velada, la deportista de nuestra provincia se impuso a la catalana Jessica La Espartana Sánchez en un combate pactado a ocho asaltos. Jennifer Tormenta Miranda es la boxeadora más laureada de España en la modalidad amateur.

De esa época guarda nueve títulos y una cicatriz, custodiada bajo una protección ortopédica. Su rodilla derecha esconde la grave lesión que en 2012 le privó de la clasificación para los Juegos de Londres y, en consecuencia, del sueño de convertirse en la primera española en competir en un torneo olímpico.

Ese anhelo es un capítulo aparcado. Después de nueve entorchados como amateur, la gaditana pisó el Nuevo Teatro Alcalá dispuesta a alzar su primer título como profesional, en concreto en el peso pluma. Y lo hizo por decisión unánime, dado que los tres jueces coincidieron en ofrecerle una puntuación de 80-70, con la que Jennifer Miranda dio el primer paso hacia una cota mucho más codiciada.

"Tengo en mente hacer un Campeonato del Mundo y espero que sea aquí", comentó ante el bullicioso público que llenó las butacas para la velada. "Vamos a por todas. Con este equipo podemos hacer lo que nos propongamos", aseguró. En su primer combate desde febrero de 2018, cuando empezó a cimentar esta nueva etapa, peleó "contra una guerrera". "Felicito a Jessica porque me lo ha puesto difícil", apuntó emocionada.