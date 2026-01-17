Fútbol sala: importante partido en casa del CD Virgili Cádiz

El CD Virgili Cádiz regresa al parqué del Pabellón Ciudad de Cádiz con la ilusión de reencontrarse con la victoria en el que será su primer partido en casa de este recién estrenado año 2026. El conjunto gaditano recibirá este domingo 18 de enero, a las 12:30 horas, al CD Alcalá de Guadaíra FS en la jornada 17 del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala, en un duelo que llega con el deseo de volver a celebrar junto a su afición.

El entrenador, Juan Carlos Gálvez, destacó el trabajo realizado durante la semana y la actitud del grupo en los entrenamientos. “La semana ha sido positiva en la intensidad de las sesiones y en aprender de los errores que cometimos en la jornada anterior”, explicó. El técnico reconoció que el equipo afronta el encuentro con la necesidad de romper la racha de dos partidos sin ganar y reforzar su fortaleza como local: “Sabemos que una parte amplia para conseguir el objetivo va a estar en ganar los partidos como local”.

Sobre el rival, Gálvez advirtió que el CD Alcalá de Guadaira FS muestra un nivel de juego superior a su posición en la tabla y subrayó la importancia del enfrentamiento. “Tenemos que plantear el encuentro como si fuese la primera final”, señaló.

La semana ha dejado también novedades en la plantilla con la llegada de Javi Santana, que se incorpora “para aportar al grupo” y entrará en la convocatoria para este partido. En el capítulo de bajas, Abraham Cintado continúa lesionado de larga duración, mientras que Mario Santiago, Pancho y Óscar Moguel podrían reincorporarse a las convocatorias en las próximas semanas.

Gálvez cerró su intervención con un mensaje claro a la grada: “Esperamos el apoyo de nuestra afición porque con ellos somos más fuertes”.

Para este encuentro, la convocatoria estará formada por Hilario y Joni como porteros, junto a Wallace, Poti, Jesulito, Carlitos, Óscar Lojo, Castilla, Raúl Álvarez, Javi Santana y Andresito.