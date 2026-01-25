El Conil logra un empate en Bollullos (1-1) casi sobre la bocina

El Conil se hizo con un meritorio punto en tierras onubenses al ser capaz de igualar en el 89’ el tanto inicial del Bollullos. Los de Jesule fueron un ejemplo de entrega y no merecieron ir perdiendo desde el 38’.

El equipo amarillo visitaba a uno de los conjuntos más poderoso del grupo X de Tercera, que a pesar de estar ahora en una fase de cierto bajón, siempre es un conjunto a tener en cuenta. El cuadro jandeño fue inteso de inicio a fin y su trabajo acabó por darle resultado.

Todo ello luchando con el viento en contra desde que el cuadro onubense tomó ventaja en el primer periodo, un 1-0 que no merecía el Conil. No se descompuso el cuadro de Jesule, que tras el paso por vestuarios en el descanso salió dispuesto a morder desde un trabajo sacrificado que iba en aumento con los cambios.

La recompensa, merecida, llegó en el minuto 89 gracias al gol de Tino Mendoza, que dejaba helados a los locales y con sabor a victoria a los conileños, que arañan un punto en un feudo complicado.

Ficha técnica

Bollullos (1): Centurión, Juan Becken, John Castillo, Fidel, Manuel Cerpa, Antolín, Christian (Juan Carlos Cerpa, 85’), Antonio Ponce, Iturraspe, Manu Romero (Álex Guerrero, 65’) y Jorge.

Conil (1): Álex Navas, Mario Sánchez, Acosta, Víctor Olmo (David Gómez, 80’), Beli, Óscar Oliva (David Ramírez, 83’), Tino Mendoza, Orihuela, Carlos Cuenca, José Cruz (Saúl, 53’) y Pepe (Álvaro Garrido, 53’).

Goles: 1-0 Fidel (38’). 1-1 Tino Mendoza (89’).

Árbitro: Fernández Martínez. Expulsó al local Antonio Ponce (89’). Amonestó a Christian, Fidel, Jorge, Iturraspe y Centurión, por el Bollullos; Acosta, por el Conil.