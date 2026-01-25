El CD San Fernando no se cansa y vuelve a golear (0-4)

El CD San Fernando dio continuidad a su inmaculado paso por la Tercera Andaluza y consiguió su decimoquinta victoria consecutiva desde que comenzó la temporada. El equipo de Jaime Bugatto se medía al Racing Portuense B, que venía con la vitola de siete victorias consecutivas, pero que cayó a merced del equipo azulino por el resultado final de cero goles a cuatro.

Los isleños no dieron opción alguna a su rival y antes de que el partido llevase media hora desde su inicio, los de La Isla ya mandaban claramente en el marcador por cero goles a tres. Y es que en el minuto 9 Unai ponía por delante a los azulinos, mientras que era Kiko Ramos, en el 13' el que ampliaba la ventaja, consiguiendo en el 24' Legupín establecer el cero a tres con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte hubo algo más de igualdad hasta que Dani Herrera, que metió cinco goles en la pasada jornada, anotaba el definitivo cero a cuatro que coloca al San Fernando a 12 puntos del segundo clasificado, acariciando, prácticamente, el ascenso de categoría.

La semana que viene, los isleños disputaran el derbi ante el Pastora, que esta jornada consiguió la victoria ante el tercer clasificado, el Conil B, por tres goles a dos.