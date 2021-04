La vuelta a la normalidad aún tiene pasos que dar pero hay zancadas que ya están haciendo camino. Las competiciones atléticas más populares para los corredores empiezan a ser una realidad después de un año de suspensiones, aplazamientos y carreras virtuales. Algunas ya se han celebrado en formato trail en las provincias vecinas de Málaga y Sevilla y, por fin, este fin de semana el pistoletazo de salida sonará en la provincia gaditana. Las adaptaciones que deben hacer en Conil y Jerez para la celebración de estas competiciones son evidentes por la situación sanitaria, pero no serán pocos los que logren colocarse el dorsal por primera vez en muchos meses.

Entre las dos competiciones suman tres aplazamientos. El I Trail Pinares de Conil, propuesta surgida de los presupuestos participativos de la localidad, debió celebrarse en marzo de 2020. El Ayuntamiento defendió no suspender la cita, sino aplazarla. Las limitaciones actuales han hecho que no se abran las inscripciones a nuevos corredores para este domingo, la organización se ha ceñido a los 170 dorsales asignados el año pasado, con la flexibilidad de poder ceder la inscripción a otro corredor en caso de no poder o no querer competir. Son muy pocos los que han decidido darse de baja y no correr este año según confirmó la organización durante la presentación del evento. Y es que las ganas de correr, como se dejó patente en ese mismo acto, son evidentes.

Los dorsales pueden recogerse en la piscina municipal desde el martes. El recorrido consta de 17 kilómetros desde el Campo de fútbol del Colorado y recorrerá los senderos de los alrededores y Roche. Un día antes, el sábado, otras 80 personas están inscritas para un recorrido algo más corto, de 12 kilómetros, en la modalidad Sendero.

La Sherry Maratón de Jerez, por su parte, tenía fecha prevista en abril de 2020, pasó a septiembre y tuvo que volver a aplazarse a la que será su salida definitiva el próximo domingo. El director de la carrera, Felipe Toledo, explica cómo las "ansias por ponerse un dorsal" han hecho que el año que más limitaciones tiene que afrontar la carrera sea la edición en la que se ha batido el récord de inscripciones, quedando incluso más de 500 potenciales participantes en reserva. 400 personas están apuntadas a la Maratón, 500 a la Media Maratón y 450 a la versión Promo, que supone una distancia de 14 kilómetros de recorrido por las viñas del Marco de Jerez hasta la meta en la Alameda Vieja del casco urbano. En total, 1350 inscritos que suponen un "doble desafío" para la organización, pero que cuenta con la experiencia satisfactoria recientemente de la Ultra Sierra Nevada, con 1800 corredores.

"Se notan las ganas que hay y que somos una de las pocas carreras que ha tirado para delante a pesar de la situación". Toledo considera que es una oportunidad para demostrar que "es posible disfrutar de eventos seguros de estas características al aire libre" a pesar de las restricciones. Las tres salidas diferentes están organizadas para que no se crucen los corredores, de modo que cuando termine la Media, la más numerosa, aún no haya llegado a meta ningún corredor de la Promo. La meta no contará con ceremonia de trofeos, al igual que ocurrirá en Conil, para evitar las aglomeraciones a la llegada.

"Es una lástima porque lo que más nos gusta fomentar es el ambiente de después de la carrera", se apenan desde la organización de la prueba conileña, aunque, efectivamente, compartir la experiencia y disfrutarla en grupo es algo que, lamentablemente, habrá que posponer hasta una fase posterior de la situación sanitaria.

La salida en ambos eventos, por tanto, será escalonada, con cajones de salida con indicaciones en el suelo para mantener las distancias de seguridad. En el caso de Jerez, debido al número de participantes, al protocolo se le añade la separación en diferentes horarios de salida para cada modalidad. Incluso el orden para la participación de los corredores está medido, partiendo antes los que tienen mejores marcas o prevén un mayor ritmo para evitar, en la medida de lo posible, los adelantamientos, ya que las distancias de seguridad deben respetarse en todo el recorrido. El control de temperaturas y la desinfección de manos con gel hidroalcohólico será obligatoria antes de acceder al cajón de salida.

Raúl Plazuelo, presidente del Club Olimpo, confirma que hay muchas ganas de afrontar las primeras pruebas en la provincia de estas características –se han reiniciado ya las competiciones en pista, triatlón y duatlón–. "Hay mucha demanda porque las plazas son muy limitadas y hay mucha gente que quiere apuntarse a falta de otras pruebas" .

Las tres modalidades de la Sherry de Jerez contarán con corredores del club de atletismo de la capital, que va "retomando el cien por cien de la actividad, en vez de a medio gas como estábamos", explica Plazuelo, que destaca el nivel de Raúl Daza, que participará en la Maratón como preparación para el Campeonato de España de Veteranos (master 40) de 100 kilómetros en ruta que se va a disputar en Santander en junio.