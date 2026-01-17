Cádiz CF Mirandilla, Chiclana y Conil inician la segunda vuelta

Este fin de semana comienza la segunda vuelta de la Liga en el grupo 10 de Tercera Federación con los equipos metidos en la pelea por cumplir sus respectivos objetivos.

El Cádiz CF Mirandilla trata de recuperarse de manera inmediata de las dos derrotas consecutivas que le hicieron acabar la primera vuelta en la quinta posición con 29 puntos después de haber llegado a liderar la clasificación. El filial cadista, traas caer en casa (0-1) frente al Tomares, ejerce de visitante el domingo 18 de enero (desde las 12:00 horas) en el campo del Dos Hermanas 1971, octavo con 26. El equipo gaditano intenta remontar el vuelo sin algunos jugadores que han cambiado de aires después de que Noah, Samu Almagro, Raúl López e Ismael Álvarez hayan sido cedidos al Atlético Sanluqueño (Primera Federación).

Por su parte, el Chiclana CF inicia el segundo periodo de la temporada 2025-26 con un reto mayúsculo. Después de doblegar (2-1) al Atlético Onubense el pasado fin de semana, ejerce de anfitrión en el Municipal (12:00 horas del domingo) para enfrentarse a una Balona al alza que llega tras vencer (0-2) en el campo del Conil. El equipo entrenado por Alfonso Cortijo, séptimo con puntos, quiere meterse en la pugna por el ascenso mientras que el cuadro linense, uno de los favoritos para subir a Segunda Federación, busca dar un paso más hacia el liderato desde el tercer escalón con 31.

Se espera un ambiente en las gradas de Municipal para disfrutar de un duelo provincial. Si los chiclaneros son capaces de ganar, no sólo empatarán a puntos con uno de los rivales más fuertes sino que además entrarán de lleno en la lucha que se libra en la parte alta.

El Conil CF trata de reponerse con celeridad de la reciente derrota (0-2) frente a la Balona y vuelve a jugar en su feudo con el objetivo de reconciliarse con la victoria. Ubicado en la 12ª posición con 20 puntos, recibe a las 12:00 al Sevilla C, 13º con 19 tras perder (1-0) ante el Cñub Atlético Central. El equipo jandeño tiene la oportunidad de alejarse de su adversario y también de la zona de descenso.