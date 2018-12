Joaquín, el gran protagonista en la Tacita

El futbolista y el alcalde apuestan por el ascenso

Bético y gaditano. Joaquín Sánchez ha tenido hoy palabras muy cariñosas hacia el Cádiz, al que sigue con interés y con los mejores deseos. “Sé que está en una buena racha y como buen gaditano y cadista, me alegro. Deseo verlo pronto donde estuvo muchos años, en Primera. Lleva una buena línea y esperemos que pronto lo veamos en la máxima categoría”. El futbolista portuense no duda de la realidad del equipo amarillo. “El Cádiz siempre ha tenido una afición de Primera, apasionada por el fútbol siguiendo a su equipo a todas partes. Por todo eso merecer estar en Primera. Deseo el ascenso del Cádiz por todos los que sentimos esta tierra”, ha recalcado. Por su parte, el alcalde de la ciudad, como no puede ser de otra manera, ha estado también muy cercano al gran momento del conjunto amarillo. “No se puede terminar el año de mejor manera como lo hizo ayer. Pocas veces marcan nuestros tres delanteros, destacando a Manu Vallejo que se asienta cada vez más. Lo que estamos viendo es un motivo de orgullo”, ha manifestado José María González. El regidor es ambicioso de cara a lo que puede suceder en la segunda mitad de temporada. “Estamos en las quinielas por el ascenso y, por qué no. Confío mucho en los chavales, en el trabjo que está realizando el entrenador”, agregando pletórico que “en Cádiz no renunciamos a nada porque aquí lo queremos todo”. Palabras que persiguen un ascenso a Primera.