"Tengo una auténtica pasión por el baloncesto, un deporte que es mi vida"

Decir que Ismael Puyana Castellano (Rota, 1979) es entrenador nacional de baloncesto desde 2008 y profesor de los cursos de la Federación Gaditana es decir verdad, pero quizá la expresión se haga corta tras conversar con él, tras escuchar su confesión: "Tengo auténtica pasión por el baloncesto: aunque no lo quiera asumir, es mi vida".

El basket, sí, ha enamorado a este profesor de Primaria y la experiencia en los banquillos le asalta estos días con sensaciones contradictorias: al tiempo que le aflige la tristeza por dejar la dirección de los equipos cadete y junior femeninos del Club Baloncesto Portuense, con los que disputó sendos campeonatos de España, afronta con ilusión su próxima etapa al frente del San Fernando, ya en la Liga EBA: "No puedo con todo", refiere quien simultaneará el cinco isleño con el pre-infantil masculino del CB Portuense, que el pasado año condujera a campeón de Andalucía minibasket.

Su trayectoria al frente del cadete y junior femeninos del CB Portuense se reviste de especial significación. En Andalucía se alcanzó la final (ganó Linares en cadete y Unicaja en junior) y se inscribió el nombre del club en ambas categorías de los campeonatos de España, enorme mérito aunque se cayera en la fase de grupos en una cita donde "todo se lo apuntó el Sant Adriá, de Barcelona, que es la cuna del baloncesto femenino actual, aunque Unicaja le ha quitado el título infantil", una cita que reveló "una capacidad física brutal" y "un nivel técnico-táctico en cadete muy grande".

"Al recordar la experiencia del campeonato andaluz me doy cuenta de que el éxito consistió en que niñas de 15 y 16 años compitieran con otras de 17 y 18, que niñas cadetes pugnaran con niñas junior. Como entrenador y educador constituye un logro cambiarle la cabeza a las chicas y que vean que logran algo que creían imposible. En la semifinal junior andaluza empezamos perdiendo 14-0 contra el onubense Conquero: jugábamos en casa, en El Puerto, en un pabellón lleno, competimos y al final ganamos. Conforme avanzábamos a la final había jugadoras que lloraban, que no se creían que estábamos ahí: ha sido una de mis experiencias más bonitas como entrenador", rememora Puyana, valorando la trascendencia de alcanzar la final regional, toda vez que otorgaba derecho a disputar la última fase del Campeonato de España.

En este punto del relato le invade la aflicción: "Me da mucha pena dejar a las cadetes y junior porque ha sido un año increíble y a nivel humano le he cogido un cariño especial a un grupo muy bueno, tanto las niñas como sus familias, pero me resulta imposible compaginar tantas responsabilidades", refiere el técnico, que explica que para cadete y junior entrenaba 3 días a la semana, hora y media cada día, y que ahora le espera un enorme reto en la Liga EBA.

Puyana analiza que el éxito obtenido en el CB Portuense se basa en "el valor del grupo". "No teníamos ninguna jugadora en la selección andaluza y nos hemos medido a rivales con algunos efectivos por encima del resto, pero nosotros éramos un conjunto homogéneo", detalla el entrenador, quien concede que "durante un año vivimos cosas bastante intensas". Al término de sus reflexiones concluye definiendo el Club Baloncesto Portuense como "una referencia en la cantera a nivel andaluz y especialmente a nivel femenino". Aquí apunta un deseo: que la entidad consiga también logros en categoría masculina, equilibrando los títulos de ambos géneros.

El entrenador ensalza la figura de Carmen Ocaña, presidenta del CB Portuense, "una mujer increíble, con la que comparto la pasión por el baloncesto y por el deporte, una mujer maravillosa, con la que resulta fácil trabajar, que ha conseguido sacar un club y convertirlo en una referencia nacional", indica. Sus elogios también recaen en Lupe, la directora técnica, que ha ejercido como su segunda entrenadora, y en nombres como los de Pablo Benítez, Irene Panadero o Patri Berciano. Considera que son "la parte más importante de los títulos de estos equipos, personas con un alto grado de compromiso que me aguantan y trabajan muy pendientes de los jugadores". Desde una relación con la entidad que se mantendrá por su contacto con el pre-infantil masculino Puyana refiere sentirse "muy bien" en el CB Portuense, un club "humilde y familiar", en el que trabaja "tranquilo y sin presión" y al que espera seguir vinculado "muchos años".

Su larga trayectoria se enfrenta ahora a un reto muy especial con la dirección del Club Baloncesto San Fernando en Liga EBA. Su primer objetivo, declara, es el de la "permanencia", para referir posteriormente que "quien me conoce sabe que me va la marcha", por lo que buscará el cinco más competitivo de una categoría en la que le esperan rivales como Algeciras, Cazorla o Melilla.

Todo lo hará con su conocida entrega y en el marco de su evolución personal: "No soy el mismo técnico de hace 15 años, cuando empecé a dirigir equipos; ahora me muestro más simpático, más relajado, tranquilo, comprensivo, más ético si cabe: en definitiva, más humano".