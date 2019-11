Un San Fernando de menos a más obtuvo un más que valiosísimo punto en su visita a tierras murcianas, donde el Cartagena gozó de las ocasiones más claras para llevarse la victoria pero se topó, hasta en tres de ellas, con la madera. Ante el desatino de los locales, los de Tito García se emplearon a fondo defensivamente para sumar un empate muy trabajado que le mantiene en puestos de play-off de ascenso.

Con las espadas en alto arrancó el duelo en Cartagonova entre los dos conjuntos más en forma del grupo IV de Segunda División B. Un encuentro que tuvo una primera mitad movidita pero sin goles en la que estuvo más cerca de ponerse por delante el conjunto de casa y en el que los isleños, con Pol Lorente en el banquillo por los problemas del entrenador, dieron buena cuenta de lo complicado que es hacerle un gol a los de Gustavo Munúa, que llegaban al choque sumando 680 minutos sin encajar un solo tanto.

Pol Lorente (Preparador físico del San Fernando) "Hemos plantado cara al mejor equipo del grupo"

En el San Fernando saltó al terreno de juego sin Omar Perdomo, todavía renqueante del proceso gripal sufrido durante la semana, y sí lo hizo con Jorge García en el costado izquierdo. Fue un primer acto donde la iniciativa corrió a cargo del Cartagena, que tuvo mayor dominio de la posesión (64%) y que también protagonizó más llegadas al marco defendido por Rubén Gálvez. Lo raro, con todo, es que se llegara a la caseta con cero a cero en el tanteador.

Tras el respeto de los compases iniciales, en los que ambas escuadras se asentaron y buscaron su papel en el partido, fueron los albinegros quienes colgaron los primeros balones al área. Eso sí, ninguno encontró rematador y sí al cancerbero azulino. No obstante, en el minuto 12, el Cartagena gozó del primero de sus dos remates a la madera en el acto inaugural. Caballero, con un gran disparo cruzado que sorprendió a la zaga visitante, mandó el cuero al palo.

Eran los de casa quienes claramente mostraban sus armas para marcharse al intermedio con una mínima ventaja. El San Fernando, conservador por momentos, no terminaba de enlazar jugadas que pusieran en aprietos serios a los de Gustavo Munúa, que al filo de la media hora de juego llegaron a reclamar penalti por unas posibles manos dentro del área de Lolo Guerrero que el colegiado no vio. No fue hasta el tramo final cuando los isleños se animaron.

Fue en el minuto 36 y por partida doble. Toscano con un buen disparo hizo lucirse a Marc Martínez, cuyo rechace no supo aprovechar Francis Ferrón, con todo de cara, para situar el 0-1 en el tanteador. La suerte le fue esquiva al delantero como también lo fue, cinco minutos después, para su homólogo en el cuadro murciano: Caballero, tras un servicio de Manu Viana, volvió a estrellar el cuero contra la madera, aunque esta vez con la testa.

En la recta final del primer capítulo siguió atosigando el Cartagena al San Fernando, pero el acercamiento protagonizado por Quim Araújo, con zapatazo lejano incluido, obtuvo como respuesta una tremenda intervención de Rubén Gálvez. Entre el guardameta azulino y la madera evitaron que los de casa afrontaran el segundo acto con ventaja en el marcador. Resistió bien el cuadro visitante ante el líder, que demostró su condición en muchas fases del envite.

Sin embargo, todo pudo haber ocurrido tras el paso por los vestuarios, en el que no dieron tregua las hostilidades. El muro de los casa siguió levantado y no hubo forma de derrumbarlo, aunque en algunos momentos los azulinos incomodaron a su oponente. El segundo acto volvió a dejar constancia del divorcio que vivió Caballero con el gol o, dicho de otra forma, su idilio con la madera. El tercero lo firmó el jugador local en el minuto 63, esta vez tras una buena media vuelta.

Las ocasiones desaprovechadas por el Cartagena insuflaron a su vez de confianza a un San Fernando que, pese a sus aproximaciones esporádicas a la meta murciana, no renunciaba a la victoria. Hugo Rodríguez mandó fuera una acción de estrategia de los suyos tras un córner que botó Jorge García. Tampoco los cambios, como la entrada de Perdomo a 20 minutos del final, sirvieron para evitar un reparto de puntos que se fraguó gracias al empaque defensivo de ambas escuadras.

Languideció poco a poco un choque que a pesar de terminar sin goles, sí tuvo ocasiones y emoción hasta el tramo final. Los de Tito García fueron de menos a más y, tras una notable segunda mitad en la que pasaron menos apuros que en la primera, supieron neutralizar a los albinegros para seguir arriba, aunque ahora cuartos en vez de segundos.