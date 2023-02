Sanne Thijssen, vencedora del Trofeo WKD en Montenmedio.

Sanne Thijssen y 'Con Quidam RB', un entero de 17 años hijo de 'Quinar Z' x 'Cardino 5' por parte de madre, se proclamaron vencedores del Trofeo WKD, una de las dos pruebas puntuables para el Ranking Longines FEI celebradas en la jornada de este viernes en las instalaciones hípicas de Montenmedio. La holandesa se colocó en cabeza prácticamente al inicio con un crono de 63.72 segundos, un tiempo que resultó finalmente imbatible y que le valió un merecido primer puesto en un podio con claro sabor español.

El podio lo completaron el jinete nacional Eduardo Álvarez Aznar, que fue segundo con 'Enjoy de la Mure' ('Vigo Cece' x 'Sable Rose'), y la amazona Teresa Blázquez con 'Nasa de Toxandría' ('Vertigo Saint Benoit' x 'Chopin Van Het Moleneind').

En cuarto lugar se instaló el irlandés Alexander Butler, con 'Chilli B' ('Berlin' x 'Cardento 933'), último binomio en salir a pista y que logró situarse en el Top-5 con una acertada actuación. Cerró las posiciones de honor Armando Trapote, con 'Tornado VS' ('Toulon' x 'Contender'), binomio que ostenta actualmente el título de Campeón de España.

En la otra prueba Ranking de la jornada, el Medium Tour 1.45, el turco Derin Demirsoy, con 'Elzas', un caballo de 14 años hijo de 'Diamant de Semilly' x 'Cornet Obolensky', se hizo con la victoria completando la segunda fase con un rapidísimo crono en la segunda fase de 32.60 segundos.

El español Sergio Álvarez Moya, con 'Charisma HS', hija de nueve años de 'Uriko', fue plata y el alemán Jens Baackmann, con 'Aglaia J' ('Arpeggio' x 'Lancino De L'), bronce. El británico Matthew Sampson, con 'Connecticut', hijo de 'Conthargos', y el germano Guido Klatte, con 'Qinghai' ('Quidam de Revel' x 'Cordalme'), fueron cuarto y quinto, respectivamente.

Por su parte, el holandés Kevin Jochems, con 'Catch Me'; el alemán Jens Baackmann, con 'Zealand 3', y la danesa Tina Lund, con 'Cordani PS', fueron los mejores en Big Tour 1.45.

Española fue la victoria en Big Tour 1.35 de la mano de Sira Martínez Cullell, con 'Devise du Salbey', seguida por Kevin González de Zárate y 'Calisto de Forets', y la italiana Giulia Picotto con 'Armani Z'.

Pero este no fue el único podio de la jornada para Kevin, ya que consiguió una de las dos primeras posiciones disponibles en Medium Tour 1.40 con 'Favorito' e hizo un doblete en cabeza en la prueba de caballos jóvenes de ocho años, siendo primero con 'Best in Time' y segundo con 'Kristal’s Beauty B'. El también español Estrat Mateu, con 'Kontessa Ten Braem', fue el otro vencedor de esta multitudinaria prueba (MT 1.40) en la que participaron más de 150 binomios.

En Medium Tour 1.30 volvió a ganar Sanne Thijssen, con 'Mascotte of the Paddocks', seguida por Álvaro González de Zárate, con 'Beetlejuice', y la irlandesa Ella Clancy, con 'Corraghoe Steel'.

Respecto a las pruebas de Small Tour del cuatro estrellas, el holandés Rogier Linssen, con 'Dancing Nini Z', fue el más veloz en 1.40; los españoles Julio Arias Cueva, con 'Never Alone', y José Fumero, con 'Figuier du Roc', destacaron en 1.35, y la sueca Sofía Westborg, con 'F Termie R12', se impuso en 1.30.

En cuanto al Concurso de 1*, el israelí Leigh Ofer, con 'Queen Van de Oostdijkhoeve', y la británica Kayleigh Watts, con 'Whisper of Joy', vencieron en 1.20, y la australiana Lissa Green, con 'Expo Di Alma Terra', y el belga Dorien Vandervelpen, con 'Catahleya', lo hicieron en 1.10.

Estos fueron los principales resultados de una nueva jornada de competición en el XXIX Andalucía Sunshine Tour, evento patrocinado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y cofinanciado por la Unión Europea.

Este sábado se celebrarán una docena de nuevas pruebas, entre ellas el Pequeño Gran Premio que será además calificativo para el Ranking Longines FEI. La competición arrancará sobre las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 18 horas, aproximadamente, horario durante el cual todos los aficionados pueden disfrutar del desarrollo de las pruebas bien de forma presencial en las instalaciones (el acceso es libre y gratuito) o a través del servicio de streaming de la web oficial www.sunshinetour.net.