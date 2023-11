El San Fernando da un paso al frente en Mérida (0-2)

Era importante ganar. Era importante encontrar de nuevo el rumbo. Era importante romper la racha. Y se hizo. El San Fernando logró tres puntos que pueden marcar el devenir del cuadro de La Isla porque, sin duda alguna, este triunfo elevará al infinito la moral de los azulinos y se afrontarán los partidos vitales que vienen con el oficio y la resolución que se ha conseguido ofrecer en la victoria por cero goles a dos en Mérida. Si los puntos elevan la moral, los tres logrados por los isleños…

El entrenador azulino sorprendió en el once ya que dispuso un sistema 4-4-2, con dos hombres en punta como Aquino y Ángel Sánchez, y dándole el mando del partido en el centro del campo a David Ramos y Dani Molina. La otra sorpresa estuvo en la ausencia de Biabiany que se quedó en el banquillo, entrando en el once Pau Martínez por la derecha y Nahuel Arroyo por la izquierda.

Con esto, el partido se le puso de cara muy rápido al equipo de Alfredo Santaelena porque cuando no se habían cumplido ni cinco minutos desde su inicio, un robo de balón de Nahuel Arroyo permitió al extremo entrar hasta la cocina, colocar el esférico en el corazón del área chica donde recibió Pau Martínez que tuvo tiempo de controlar el cuero, mirar y anotar para la alegría del cuadro azulino.

A partir de ese momento, y hasta el final de la primera parte, los isleños no tuvieron prácticamente problemas. Los azulinos controlaban el choque ante un Mérida excesivamente nervioso, que acusó de manera significativa el tanto encajado. Y es que cuando estás abajo y las cosas no salen, los problemas se acentúan.

La única llegada con peligro del equipo local fue en el 13’ en un disparo de Pipe en un balón suelto que se estrelló en el lateral de la red. Por su parte, el San Fernando tuvo, en el 17 un disparo lejano, desde su campo, de José Carlos que por poco sorprende a Juanpa y una contra de Ángel Sánchez donde si tuvo que emplearse el cancerbero emeritense. Ese fue el bagaje de una primera mitad donde, quitando esas ocasiones de gol, no pasó muchos apuros el equipo de Alfredo Santaelena, porque tampoco los puso en ello los de Manell Ruano.

Pero es que en la segunda mitad no pasaron muchas cosas más. Los isleños, en el inicio de éste periodo, controlaban el partido a la perfección, sin tener que padecer un apuro demasiado complicado por parte de un Mérida que bien no sabía, o bien no podía, ante la mejor disposición del equipo de La Isla que veía correr los minutos a su favor, sin apenas despeinarse, y sin tener que hacer un esfuerzo del otro mundo.

Con eso, y viendo el técnico que en cualquier rechace, en cualquier falta lateral, o en cualquier fallo, un partido controlado podría irse al traste, decidió ser valiente y apostar. Santaelena no se cortó un pelo y decidió poner todo su potencial en el campo. Ni corto, ni perezoso puso en liza a tres delanteros de una tacada. Biabinay, Marcelo y Dani Selma entraron el campo y la consecuencia de esa medida fue el segundo tanto.

Cuando José Carlos lanzaba el centro desde la izquierda, hasta tres jugadores azulinos estaban dispuestos al remate. Pero el mejor colocado fue Dani Selma que tocó lo justo para ajusticiar el encuentro, para sentenciar un choque que ya se tenía en el bolsillo.

Es verdad que tras el tanto, los isleños retrocedieron un paso y los emeritenses buscaron acortar distancias. Y es verdad que Fuoli tuvo que emplearse a fondo en el 83’ en un disparo de Escardó, en el 86’ en un remate de cabeza de un propio compañero y en otro remate de Bonaque. Pero no es menos verdad que el San Fernando tenía controlado el partido más plácido de los que ha disputado desde que, prácticamente, comenzó la temporada.

Tres puntos alejan la mini crisis establecida con la doble derrota que se padeció en Huelva y en casa ante el Antequera. Tres puntos que alejan el fantasma de los puestos complicados. Tres puntos que elevan, a cien, la moral de los isleños. Y es que los triunfos dan mucho.