La jornada del pasado fin de semana de las categorías nacionales de hockey hierba en las que militan los equipos séniors del CH San Fernando, antepenúltima del calendario, deparó la certificación matemática del descenso del Áticos Inmobiliaria masculino, que además acabará con seguridad la campaña de División de Honor B como colista.

Los isleños dieron la cara en la visita al Atlético San Sebastián, uno de los conjuntos de la zona alta de la clasificación, pero eso no pudo evitar una derrota por la mínima (4-3). A falta de un par de jornadas y con dos plazas de descenso, el CH San Fernando (10 puntos) ya no tiene al alcance a ninguno de sus adversarios ya que los tres que lo preceden -Pozuelo, Benalmádena y Barrocás- suman 18. Los números no tienen vuelta de hoja, pues el conjunto gaditano ha pagado muy caro el hecho de haber ganado solo un encuentro, lo que se une a siete empates.

En cuanto a la Primera División femenina, el Ingemation de La Isla rozó el sorpresón en la visita al Sardinero, líder invicto. Las isleñas, que atraviesan un gran momento, incluso se adelantaron en el marcador para acabar cediendo por 2-1. Con el Valencia ya descendido, por escapar de la otra plaza la pugna queda reducida a Jolaseta (20 puntos), San Fernando (19) y Linia 22 (18).