El San Fernando hace números

Bajas importantes en La Línea

El cuadro de Jovan Stankovic afrontará el partido ante el de Antonio Calderón mermados en cuanto a efectivos se refiere. El partido ante el Recreativo ha pasado factura y tres hombres fundamentales y titulares no podrán ser de la partida, sin olvidar que el técnico serbio tampoco podrá estar en el banquillo por la expulsión que sufrió en el encuentro ante el decano del fútbol español. Por acumulación de amonestaciones no se podrá contar con uno de los hombres que más en forma está en el equipo, Biabiany, que vio como se le mostraba la quinta cartulina que hacía ciclo y partido de sanción. Por el mismo motivo no estará en tierras linenses uno de los dos pivotes defensivos que suele poner en el terreno el técnico azulino, Raúl Palma. Por su parte, el capitán del cuadro de La Isla, Gabi Ramos, fue expulsado con doble amarilla y también tendrá que cumplir un partido de sanción. El cuerpo técnico está trabajando a destajo para buscar los sustitutos naturales de los tres sancionados y donde más problemas se encuentra es en el lateral derecho, puesto en el que Gabi Ramos no tiene sucesor natural y, cuando no estaba disponible era el francés Biabiany el que ocupaba dicha demarcación, por ello, el problema es doble en el equipo de San Fernando.