SailGP Cádiz: "Queremos devolver a nuestra marea roja todo lo que nos da"

El trimmer (encargado de poner el ala de forma correcta para controlar su potencia y poder ganar velocidad) y director deportivo del equipo español, Florian Trittel, es ya un clásico con mando en plaza en el F50 Victoria. Al atleta del catamarán español, enamorado de Cádiz, se le iluminan los ojos cuando habla de la presencia en suelo gaditano. Lo vive de tal manera, que este año se desplazó una semana antes para disfrutar de las grandezas de esta tierra.

La cita de Cádiz. ¿Cómo la afronta al equipo?. "Es el tercer año que venimos aquí, es el momento más especial del año sin duda alguna, y no sólo para el equipo español sino para toda la liga. Todos disfrutan muchísimo de este Gran Premio en Cádiz por las condiciones en el agua y en tierra. El pueblo, la ciudad de Cádiz, la gente, la gastronomía... Es increíble ver como aquí en Cádiz todos los que estamos en SailGP tiene dibujada una sonrisa en su rostro. Y el equipo español -continuaba- afronta con esa positividad y sabiendo que tenemos que centrarnos en lo nuestro porque queremos devolverle a nuestra marea roja lo que lleva tanto tiempo esperando, que es un buen resultado; ojalá una victoria. Tratamos de disfrutarlo pero, a la vez, ser muy conscientes de la magnitud de este reto".

Ganar en Cádiz... "Sería un sueño absoluto y quizás cuanto más hablemos de ello lo podemos gafar, pero es una realidad y hay que decir cuáles son nuestros objetivos. Para nosotros, ganar un Gran Premio en casa sería probablemente el mejor momento de nuestras carreras deportivas".

Se va el levante y entra el viento de poniente. Sensaciones. "La previsión da ahora mismo vientos de suroeste ligeros y con algo de olas. Las olas dificultan mucho la navegación de estos barcos, pero creo que será controlable. Con esas olas se ven los pinchazos de los barcos, aunque estoy seguro que se nos verá volar desde el Paseo de Santa Bárbara". "La ola es un problema porque rebota y viene y va. Tenemos un plan muy claro para sacarle al barco el cien por cien", asevera Florian.

Bajón antes del triunfo en Los Ángeles. "A nivel de mentalidad da un plus de motivación y confianza al saber que hemos ganado a los más grandes de este deporte, que somos capaces y que simplemente está en nuestras manos, depende de nosotros. No hemos cambiado la línea de cómo trabajamos porque desde el inicio estamos convencidos de una forma que creemos la correcta y seguimos con ella, aunque es cierto que ese plus de confianza de da un poco más".

Claves para poder salir airoso de la prueba de Cádiz. "Buenas salidas, cabezas muy centradas en lo nuestro, no mucha dispersión y, sobre todo, disfrutar sintiendo la energía de nuestra gente en el paseo. El público de Cádiz es indescriptible, único. Lo sienten hasta los equipos que no son españoles porque allá donde vamos tenemos buena afluencia, buen público, pero lo de Cádiz es otra cosa, es la referencia en SailGP".

Florian Trittel nació en Suiza y desde muy joven reside en España, si bien SailGP le ha llevado a enamorarse de la capital gaditana. "Cuando puedo siempre me escapo, y para este Gran Premio por primera vez ha aprendido la lección de los años anteriores y he venido una semana antes para disfrutar de la gastronomía y de las calles de Cádiz".

Lectura que desea de la prueba de Cádiz. "Lo más importantes es sentir que hemos dado la mejor versión a nivel individual porque eso va a hacer que el equipo rinda de la mejor forma. Parte de estar centrados porque es fácil dispersarse en un evento en casa con tantos medios de comunicación. Sabemos que es nuestro tercer año y queremos irnos de aquí con un gran sabor de boca porque sería haber sabido manejar la situación de forma global", explica el trimmer del equipo español.

La llegada de Diego Botín. ¿Qué ha cambiado con el nuevo timonel? "Creo que hemos encontrado el mejor equilibrio para que cada tripulante en su lugar pueda desplegar el cien por cien de su potencial. Es algo que antes quizás no habíamos encontrado del todo y ahora hemos dado en la tecla. Copiando a los australianos, que han ganado las tres temporadas de SailGP, es fundamental que haya una estructura estable de atletas a bordo. Desde el inicio de la temporada es algo que pusimos como premisa encima de la mesa y que seguiremos acatando como podamos".

"A los familiares de las víctimas del accidente les transmitimos nuestras condolencias, y decirles que todo eso en forma de energía irá a bordo y nos dará un impulso muy especial"

Rivales a batir. "Prácticamente todos. Los ingleses vienen fuertes, ganando dos premios consecutivos. Los australianos han hecho todas las finales y están de vuelta los neozelandeses tras esa rotura de ala. Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra y algunos más".

Crespón negro y recuerdo a las víctimas del accidente del lunes. "Esa noticia para nosotros fue muy conmovedora porque nos trasladamos a la piel de los familiares de las víctimas. Lo máximo que queremos hacer es transmitir nuestra energía, expresar nuestras condolencias, mandar nuestro pésame y decir que todo eso en forma de energía irá a bordo y nos dará un impulso muy especial", finalizaba con una sensación de respeto y emoción contenida por lo sucedido en el atropello del autobús.