Puerto Real no abre todavía sus instalaciones deportivas

Desde el lunes toda la provincia de Cádiz ha pasado a la fase 1 de la desescalada por la Covid-19. En lo que al deporte se refiere, la principal novedad que esta nueva fase supone es la apertura de algunas instalaciones. Para el deporte no profesional, que es el que nos ocupa, la ley concreta que "se podrán abrir instalaciones deportivas al aire libre, sin público, solo para deportes en los que no exista contacto (atletismo, tenis, etcétera)". El texto también contempla que "se podrán realizar actividades individuales con cita previa en centros deportivos, que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios".

Estas son las premisas bajo las que se puede practicar deporte en la fase en la que nos encontramos esta semana, aunque las dudas que acarrean a la hora de aplicarlas en cada disciplina no son pocas. Por ello, el concejal de Deportes de Puerto Real, Fernando Boy, ha preferido no apresurarse y será esta semana cuando empiece a reunirse con los diferentes colectivos deportivos de La Villa para ver cuál es la mejor manera de reanudar su actividad, dentro de esta nueva realidad a la que la pandemia nos ha sometido.

De tales directrices se desprende que las instalaciones al aire libre, como los campos de fútbol 7 Paco Gallego o las pistas de tenis cumplen las condiciones, aunque las primeras de estas quedan prácticamente supeditadas a deportes de equipo, por lo que serán de las últimas en abrirse en futuras fases.

Boy se muestra tajante: "Vamos a ser muy cautos, porque por desgracia es la primera vez que vivimos algo así y creo que no debemos ir tan deprisa. Vemos que cada día sigue habiendo una cantidad de víctimas muy importante y parece que nos hemos acostumbrado a ello, cuando esto no es ni debería ser lo normal".

El edil es muy consciente y se pone malo solo de pensar que "cuando dicen que van a abrir las playas con aforo limitado, viendo que ya se han llenado los paseos marítimos estando prohibido, es una locura". Así que con la misma responsabilidad opina sobre la vuelta de los deportes colectivos: "Considero que el deporte de equipo todavía tiene que esperar por lo menos hasta finales de mes y ni aun así. A mí me parece impensable para el colectivo". En la otra orilla, Boy cree que "con deportes individuales, como el tenis o la musculación, el problema será de aforo y cuando no se puedan mantener las instalaciones por la falta de cuotas de socios".

Esta semana, el equipo de trabajo de la concejalía de Deportes empezará a trabajar de manera paulatina: "Lo que más me preocupa ahora mismo son las concesiones administrativas, que dependen de personas que tienen familia detrás, como puede ser la cooperativa de la piscina, el Borde Litoral o la del pabellón".

"Hay que mirar la doble vertiente que existe, porque aunque la piscina está cerrada sigue generando gastos y ya han hecho un ERTE, así que desde la corporación municipal vamos a tratar de solucionar primero este tipo de cuestiones, que afectan tanto a la gestión deportiva de las instalaciones como a la vida de quien las trabaja", añade.

El edil también baraja la idea de trasladar algunas actividades al aire libre, como el mantenimiento físico que se venía haciendo hasta ahora en el pabellón municipal.

Respecto a los clubes de atletismo de Puerto Real, Fernando Boy afirma que "estamos en sintonía, así que seguramente lleguemos pronto a un acuerdo para el uso de la pista de atletismo y su organización". Mismo camino seguirán las pistas de La Salle, "donde también estaremos encima para informar y enviarles la normativa, que seguramente cumplirán, como siempre".

El orden es ese, primero las concesiones y luego cada disciplina individual. Evidentemente, los deportes de equipo serán los últimos, porque ni siquiera tienen permiso para entrenar en esta fase. Algo de lo que sí ha tenido noticia Boy recientemente es de que el VillaNueva Club de Golf abre hoy miércoles sus puertas, por lo que el edil ya tiene una cita como visita de rigor en la que podrá comprobar las medidas de seguridad que han adoptado y si estas cumplen con la normativa. "Estoy convencido de que todo estará perfecto", cierra.