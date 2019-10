Después de tantos años hundido en lo más profundo, tanto en lo deportivo como en lo económico, el Puerto Real empezó a pasar página por fin el año pasado y lo hizo como solo los grandes históricos del fútbol de la Bahía se merecen: con un ascenso. Salir del hoyo de la Segunda Andaluza suponía para su presidente, Antonio Bohórquez, planificar un futuro a corto-medio plazo con un objetivo tan claro como ambicioso.

El peculiar mandatario pretende que el conjunto verdiblanco vuelva a Tercera en tres o cuatro temporadas.El actual director técnico y, hasta hace poco, jugador del equipo Simón Carro, cuenta para este medio el buen momento en el que se encuentra la entidad puertorrealeña tras las primeras jornadas de liga. Simón siempre se ha caracterizado por su gran sentido de la responsabilidad y ha seguido vinculado al club todo este tiempo.

Sabiendo que el objetivo del presidente es muy alto, el ex central ve al grupo “con opciones, no para ir sobrado ni relajado, pero sí para pelear por ganar la liga. Hay un grupo de diez o doce equipos que tienen varios veteranos que se las saben todas y complican tanto los partidos que hacen imposible jugar un balón, porque enseguida que marcan se meten atrás”. De ahí que se estén viendo ciertos resultados tan poco comunes en liga, “con marcadores muy abultados en unos partidos y esos mismos equipos no son capaces de marcar en otros”.

Uno de los principales problemas deportivos que adolecía el club de la Villa era el tener una plantilla seria y duradera. Además, se le achacaba que no contaran con chavales de la propia localidad. “Hacemos de todo para tener jugadores competitivos de la tierra pero últimamente no hemos tenido suerte, porque no venían a entrenar con la regularidad que exige querer progresar en cada categoría. Y la falta de compromiso aquí ha sido enorme y ha durado demasiado”, explica Simón.

La confección del vestuario para esta temporada se ha compuesto principalmente de la columa vertebral de lo que era La Salle de Puerto Real, más un grupo de veteranos con auténtica dinamita, como José Mari, Fran Cortés, Ocaña y Álex Expósito, que vienen de categorías superiores o incluso del fútbol profesional. Y hasta el momento, el comienzo de liga está resultando ilusionante: el equipo va tercero, a dos puntos del líder.

Empezaron disputando sus partidos como local en El Fontanal (Chiclana), pero el último ya lo jugaron en el Río San Pedro otra vez, donde la respuesta de la afición está siendo positiva. “La gente está volviendo a acercarse y se ha habilitado una barra con precios populares, así que este domingo esperamos que nos acompañen otra vez. La gente nos pregunta por la calle también y yo estoy seguro de que en cuanto vean que el equipo va bien la gente va a responder, así que ojalá pronto volvamos a ver algo parecido a lo que fue el mejor Puerto Real de siempre”, cuenta Simón, ilusionado. “Es posible que las obras en el Virgen del Carmen finalicen antes de que acabe el curso y, en ese caso, nos trasladaríamos allí”. ¿Se imaginan al Puerto Real ascendiendo en junio en un campo nuevo y lleno? “Ojalá”.