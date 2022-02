Posible once del San Fernando en la visita al Atlético Baleares

En el particular Tourmalet que tiene el San Fernando CF, ahora le toca la meta volante de Baleares. Tras medirse al Villarreal B, al que derrotó a domicilio, y el pasado domingo al Andorra, ante el que cayó en el Iberoamericano de Bahía Sur de manera injusta por la mínima, el equipo de La Isla viaja hasta tierras mallorquinas para medirse a otro hueso duro de roer, otro serio aspirante para terminar la temporada en lo más alto de la clasificación o, en su defecto, entre los cinco primeros para tener la opción de disputar los play off de ascenso a Segunda División A.

Es un partido que se aplazó el pasado 19 de diciembre por los numerosos positivos que se dieron en la plantilla azulina y con el que se tenía que cerrar la primera vuelta de la competición. Los avatares del destino han hecho que este partido se entremezcle entre los partidos ante Andorra y Castellón que, junto al disputado ante el Villarreal B hará que los azulinos se midan a cuatro de los cinco favoritos, donde hay que incluir al Albacete que también llegará en el próximo mes a La Isla, para estar en lo más alto de la tabla clasificatoria.

De la misma forma, el hecho de tener que jugar en Baleares y en Castellón en tan solo cinco días ha hecho que la directiva azulina realizara el esfuerzo de que los isleños, que partieron en la mañana de ayer de Bahía Sur, no vuelvan a la ciudad hasta el mismo domingo por la noche. De esta forma, tras disputar el partido ante el Baleares, los de Nacho Castro entrenarán el jueves, el viernes y el sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva del Mallorca que ha cedido gentilmente sus instalaciones para que los azulinos puedan trabajar. El mismo sábado se viaja a tierras castellonenses para disputar el partido el domingo a partir de las cinco.

La expedición azulina partió con normalidad y con todos sus efectivos, aunque para el encuentro ante el Atlético no podrá ser de la partida Francis Ferrón, al que se le mostró el pasado domingo la cartulina que acarreaba sanción por acumulación. Aún así, el algecireño partió con la expedición ya que ante el Castellón estará disponible si Nacho Castro lo considera oportuno.

Por lo demás, el once inicial que pondrá en liza el técnico asturiano, no variará mucho del que tan grata imagen ofreció ante el Andorra. Lo que hay que presuponer es que el técnico, viendo la cantidad de partidos que sus jugadores están disputando, realice alguna que otra rotación en el equipo, más teniendo en cuenta que muchos jugadores azulinos han viajado tocados de los últimos compromisos de competición oficial, como es el caso de Luis Ruiz, que ya no pudo ser de la partida ante el equipo andorrano, o Calderón, que arrastra molestias desde hace varias jornadas.

En el aspecto positivo, cabe señalar que Sergio Ayala podría volver al once una vez cumplido su partido de sanción y no sería de extrañar que formase pareja de centrales junto a Rafa Páez, que no se ha caído del titular desde que arribó a La Isla.

Por su parte, en el Atlético Baleares, que está en su mejor momento y cayó derrotado en la pasada jornada ante el Sabadell, está un viejo conocido de la afición azulina, Hugo Rodríguez. El jerezano, tras dos años vistiendo la camiseta del equipo isleño ha estado renqueante durante las pasadas jornadas, pero el pasado domingo volvió al equipo y presumiblemente entre en el once inicial, donde se cae Carlos Delgado por sanción. Otra novedad podría ser la vuelta del cancerbero René que ya se ha recuperado de las molestias que lo han tenido apartado de los terrenos de juego en las últimas jornadas.

Alineaciones probables

Atlético Baleares: René, Luca Ferrone, Orfila, Iñaki, Ignasi, Petcoff, Armando, Canario, Manel, Hugo Rodríguez y Dioni ó Vinicius Tanque.

San Fernando: Perales, Saúl, Sergio Ayala, Rafa Páez, Calderón o Luis Ruiz, Marc Carbó, Caballero, Juanmi Callejón, Rodrigo Sanz, Biabiany y Pedro Benito.

Árbitro: Díaz Escudero (murciano).

Campo: Estadio Balear (20.00 horas/Footters).