Jarro de agua fría para el San Fernando ante el Andorra (0-1)

Cuando no puede ser, no puede ser y hay que admitirlo. El San Fernando cayó ante el Andorra. Es cierto que los isleños, en los instantes finales, pudieron hacer bueno lo del día del Costa Brava y robar un empate, pero no es menos verdad que el equipo que, hoy por hoy, ostenta la primera posición en la tabla clasificatoria tuvo muchos momentos donde fue infinitamente superior a los locales, donde pudieron ampliar su ventaja en el marcador y donde, si hubiesen tenido acierto en los metros finales, pudieron haber goleado a un conjunto azulino que lo intentó siempre pero que, en muchas ocasiones, parecía un peldaño por debajo de los que vestían de amarillo.

Esta situación dejó un partido tremendamente entretenido de cara al espectador, con un ritmo continuado, con la expectativa de saber si el equipo azulino igualaba la contienda o el andorrano aumentaba su ventaja, esa que tuvo en su poder desde el minuto 12 de juego cuando, en el mejor momento foráneo y tras tres acercamientos casi letales, Héctor Hervel logró batir a Perales.

Nacho Castro no varió mucho el esquema de lo que ofreció en Villarreal, y puso de inicio tres hombres en el centro de la zaga, para darle el carril izquierdo a Calderón, que al replegarse formaba defensa de cuatro, y dejó en punta a Biabiany, para buscar alguna jugada eléctrica que desestabilizara al rival. Con esto acumuló en el centro del campo a Caballlero, Marc Carbó y Bicho, y dejó la banda opuesta a Juanmi Callejón.

Pero el que se adueñaba del partido era el Andorra, que lograba asediar a los isleños tras lo primeros minutos de intenciones locales. Ya en el 8’ Marc Fernández avisó desde lejos para probar a Perales y en el 11 fue Héctor Hervel el que se internó para realizar un centro que se paseó por la portería isleña sin que llegase ningún compañero. A la tercera fue la vencida.

Reaccionaron los isleños, que en el 15 tuvieron su primera oportunidad en un disparo de Juanmi Callejón al saque de una falta directa y en el 23’ fue Biabiany el que se internó y cedió al extremo derecho que, con toda la portería para él, remató alto. Fue la más clara del encuentro para los locales.

La primera parte era frenética y en el 31’ fueron los andorranos los que pudieron ampliar su ventaja pero Rubén Enri mandó alto su remate. Los isleños daban su réplica en el 36’ al saque de un córner, donde recibía en la corona del área Calderón, recortaba ante la entrada de un rival y lanzaba un potente chut ajustado al que respondía Nico Ratti con una enorme intervención. Tres minutos después era Marc Fernández el que estrellaba el cuero en el lateral de la red y dos minutos antes de concluir una dinámica primera parte, en una contra, Marc Fernández asistió a Ruben Boner para que su disparo fuese atajado por Perales.

Todo apuntaba que en la segunda parte no se bajaría el ritmo, y así fue. El Andorra contó nada más reanudarse el encuentro con dos claras ocasiones de gol que desbarató el cancerbero isleño, una de Hervel de cabeza, en el 46’, y otra de Ruben Enri, en el 48’. En el 55' fue Ruben Enri el que, solo ante el portero isleño, no lo pudo superar.

Los cambios dieron alas a los azulinos y en el 71’ una asistencia de Francis Ferrón permitió la internada de Calderón que, ante Nico Ratti, cruzó en exceso. Los isleños tuvieron la más clara en el 83’ en un saque de esquina que remató Francis Ferrón, pero no era el día. Es cierto que el partido fue trepidante hasta el final y que en el 84’ Manu Nieto se adentró hasta plantarse ante Perales y ceder el cuero a Vergé, que imitó a Juanmi Callejón en la primera parte y falló.

Los isleños, alentados por sus aficionados, buscaban con insistencia la igualada, sumar un punto, darle recompensa al esfuerzo. Con un disparo de Marc Carbó, al que respondió de manera impresionante Nico Ratti, se cerró un encuentro que, a todas luces, pudo terminar con igualada, pero que con lo que terminó es con la racha de dos partidos consecutivos sin perder del cuadro de Nacho Castro.