El adiós de Pablo Alfaro al San Fernando, marcado por el agradecimiento

El hasta ahora entrenador del San Fernando CD, Pablo Alfaro, ha comparecido este viernes para despedirse de la entidad a la que ha pertenecido durante los últimos seis meses como responsable de la plantilla que obtuvo la permanencia en el grupo 1 de Primera Federación.

Alfaro ha realizado un balance positivo de su estancia en La Isla y ha afirmado que se marcha "con la satisfacción del deber cumplido" al dejar una temporada más al SFCD en Primera Federación.

El entrenador zaragozano ha señalado que se va del San Fernando pero no de San Fernando, donde deja buenos amigos tras cumplir con el objetivo de la permanencia. Alfaro ha explicado que llegamos en "una situación complicada que supimos revertir a base de humildad, compromiso y ambición, y logrando la mejor versión de muchos jugadores de la plantilla".

En cuanto a su mejor momento, no ha dudado en indicar que fue la remontada ante el Real Madrid Castilla en el Iberoamericano. "Aficionados mayores me daban las gracias por lo que habíamos conseguido y todo lo que significaba, y eso es algo que quedará para siempre. Además, tampoco me olvido de los más de 4500 espectadores que hemos llegado a congregar en algunos partidos gracias al buen trabajo que se está realizando en el club".

Alfaro, que se despidió con palabras de agradecimiento para toda la estructura de la entidad, en especial para su cuerpo técnico, director deportivo y el presidente Louis Kinziger, tiene claro que el club seguirá creciendo y no descarta que ambos caminos vuelvan a cruzarse en el futuro.