Nueva doble victoria de Martin Fuchs en Montenmedio

Por segunda jornada consecutiva, el número 2 del mundo se ha impuesto en la Prueba Grande de la jornada en la Dehesa de Montenmedio, volviendo a vencer con 'Zaffiro Blu di Franciacorta' en 1.40. El joven jinete suizo Martin Fuchs se muestra imparable en este Andalucía Pre Sunshine Tour y vuelve a sumar dos victorias a su marcador personal tras el doblete conseguido ayer viernes. Junto al hijo de 'London Eurocommerce' x 'Tygo' completó el recorrido de desempate en 31.55 segundos, siendo el más rápido de los seis binomios que consiguieron completar la prueba sin penalización.

Es la segunda vez que el joven participa en el Andalucía Sunshine Tour, tras haber conocido de primera mano las instalaciones hípicas de Montenmedio el pasado año. "Es un lugar magnífico para preparar los caballos jóvenes. Aquí aprenden un montón y por eso este año repito incluso con más caballos", ha explicado Fuchs, quien permanecerá en el Circuito durante seis semanas preparando a sus potros y también a otros caballos nuevos de nueve años que tiene en su cuadra, con el objetivo de que alcancen el nivel necesario para competir al más alto nivel. "Estoy ansioso por ver hasta dónde llegarán", apunta. "Estoy muy entusiasmado con cuatro caballos jóvenes que creo que tienen mucha proyección. Voy a prepararlos con el objetivo de que una vez terminen aquí estén preparados para competir en 5*", explicaba, añadiendo que también tiene aquí a su mejor caballo, 'Commissar Pezi', con quien espera disputar las próximas Copas de Naciones.

Otros jinetes destacados de la prueba fueron el irlandés Jeremy Sweetnam quien, con 'Chuflay', se colocó segundo; el británico Matthew Sampson con 'MGH Candy Girl', tercero; el francés Yann Chartier Capitaine con 'Lorenz 86', cuarto y el israelí Leigh Ofer con 'Carambola' cerrando el podio.

Pero la victoria del suizo en la Grande no ha sido la única que se ha apuntado en la jornada de este sábado en el Andalucía Pre Sunshine Tour, evento patrocinado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y cofinanciado por la Unión Europea. Previamente había ganado la prueba de 1.35 con 'Bastille', una yegua hija de 'Balou du Rouet' x 'Chacco Blue'. Prueba en la que además ocupó la cuarta posición con 'Pina Van de Moerhoeve'.

En segundo lugar, se situó el jinete de la casa y actual Campeón de España Absoluto, Armando Trapote Mariscal con 'Diabla PS' ('Chacco Lover' x 'Toulon'); tercero fue el irlandés Jeremy Sweetnam con 'Come to me' y en quinta posición se situó Alejandro Fernández con 'Kadermie Van de Crumelhaeve'. Por su parte, el húngaro Rodrigo Szuhai volvió a ganar en 1.20 con 'Carta Blue SZ' y su compatriota Blanka Kelemen con 'Chacco SZ' fue la más veloz en 1.10.

En cuanto a las pruebas de caballos jóvenes, el jinete español Sergio Álvarez Moya obtuvo una holgada victoria en 7 años con 'Kannan S Touch PS', situándose a continuación Trapote con 'Cinsey EK'. Tercera fue la monegasca Anastasia Nielsen con 'Chacoothargos PS', binomio que está demostrando una gran regularidad tras conseguir ayer el cuarto puesto.

Gyula Szuhai Jr. fue el mejor en seis años con 'Cornet’s Blue SZ', situándose a continuación en la clasificación la sueca Antonia Andersson con 'Zoe Heart' y el atleta nacional Francisco Asis Arango Lasaosa con 'Moesman de Lis ES'. Por último, la finlandesa Erika Hanhisuanto con 'Ascalina D’Ive Z' fue la más rápida en cinco años, prueba disputada con un baremo de dos fases especial.

La competición continuará este domingo con cinco pruebas del CSI2*, entre ellas el Gran Premio de esta primera semana de competición en Montenmedio. Una prueba que se saltará a 1.45 metros en la pista de arena número 5 Milton y en la que competirán los mejores de la semana. Además, es puntuable para el Ranking Longines FEI.