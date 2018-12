Mirador de grandes sueños para el Cádiz B

El Cádiz B tiene mañana por la tarde en el Nuevo Mirador una cita de altura que le mide al quinto clasificado. Un Algeciras que es aspirante al ascenso a Segunda División B y que pretende desbancar al filial amarillo de la tercera plaza que ocupa actualmente. Un derbi con todos los ingredientes para el disfrute de los espectadores.

Los pupilos de Juanma Pavón han vivido una semana más sosegada y con mayor descanso después de la paliza de la triple cita de la anterior (Lebrijana, Xerez DFC y Guadalcacín), pero el examen de mañana es tremendo porque se ven las caras con uno de los grandes del grupo X de Tercera. Al menos, así lo ve Pavón. “Es un rival fuerte como equipo y club que cuenta con un buen campo y una afición destacada. En este tipo de partidos se demuestra si podemos hacer algo este año. Es una piedra de toque importante”.

Los amarillos siguen con la baja de larga duración de Miguel García y la esperada de Luismi, que definitivamente ha abandonado el equipo para volver al Lorca Deportiva. Por el momento el técnico no tiene intención de acudir al mercado de fichajes para reforzar el ala derecha en el que actuaba el murciano.

En cuanto al Algeciras, tiene entre algodones a Javi Zafra y Miguel Ángel Berlanga, que no pudieron ejercitarse bien durante la semana pero sí lo hicieron ayer en la última sesión. El central, que celebró 200 partidos oficiales como albirrojo, podría dejar su sitio en el once a Oñate mientras que el extremo sevillano-roteño, de los más destacados en Jerez, podría descansar para que vuelva Pipo o Antoñito o coincidir los tres.

Viso no desvela sus cartas pero desliza que la convocatoria no variará demasiado y que no descarta echar mano del filial con gente como Moha, Luis Hoyos o Nacho. Eso quiere decir que el entrenador sigue sin contar con el inédito Fran No ni con gente como Bryan, Borja Maderal o Chapa.