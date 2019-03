Medalla de plata para la gaditana Desirée Rovira en el Mundial

La deportista gaditana Desirée Rovira no pudo ponerle este sábado un broche de oro a una semana auténticamente gloriosa que no se ve empañada para nada por no haber podido proclamarse en Pattaya (Tailandia) campeona del mundo de la categoría semiprofesional tan solo tres días después de haberse adjudicado el título en la cita amateur.

La integrante de la selección española de muay thai había coleccionado desde el martes nada menos que tres triunfos de un enorme calibre contra la tailandesa Nantakarn Boonmang (semifinal amateur), la búlgara Karina Petkova (final amateur) y la ucraniana Oksana Peshkova (semifinal semiprofesional o pro-am), pero no logró completar el póquer al perder a los puntos en la final semiprofesional frente a Paloma Petchindee, una chipriota afincada en tierras tailandesas.

Así empezaba a explicar la propia Desirée Rovira a Diario de Cádiz la intensa jornada vivida: "El combate final ha sido duro, como ya sabía, y subí al ring muy concentrada pensando en el trabajo de todos estos días, el hambre y la sed que he pasado, en mi padre, la gente que me apoya en mis sueños y sobre todo en mi entrenador, Carlos Coello. Se lo debía y quería darle este regalo por todas las cosas que ha hecho por mí y porque ha sido una de las pocas personas que siempre ha confiado en mí, apoyándome en mis decisiones y sueños, muy locos según algunos".

Gran cosecha "Me queda un sabor agridulce pero me llevo de los Mundiales a casa una medalla de oro y otra de plata"

Y llegó la hora de que comentara el combate por la medalla de oro: "El primero de los asaltos fue para ella claramente. Su amplia experiencia en el ring estaba presente mientras que en el segundo yo comencé a presionar un poco más. Pese a que tras un crochet en la nariz comencé a sangrar nada me detuvo, tenía que seguir presionando, no existía nada más en el mundo para mí que seguir presionando y ganar. No era el momento de dejarme vencer tan fácilmente. En el tercero trabajé en el cuerpo a cuerpo y fui totalmente superior. Sin embargo, a pesar del esfuerzo tirando de corazón no fue suficiente para alzarme con el título finalmente".

Se había quedado con la miel en los labios y todavía lo acusaba un poco: "El sabor es agridulce por este último combate. Incluso después, hablando con la chica, le he pedido pronto la revancha mientras ella se reía. Pero me llevo del Mundial a casa un oro y una plata ganados con muchísimo sacrificio y lágrimas. Sé que es un resultado genial para ser mi primera cita mundialista. Pese a que estoy un poco triste por no haber podido conseguir el cinturón de campeona pro-am, no voy a dejar de perseguir mi sueño. Sé que algún día lo conseguiré, quizás hoy no era el día y mientras ese día no llegue seguiré trabajando con la intención de convertir el sueño en realidad".