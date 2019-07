El sábado ya está como quien dice a la vuelta de la esquina y es el día elegido para la primera defensa voluntaria de su corona europea profesional por la boxeadora gaditana Katy Díaz, en concreto la del peso mínimo obtenida en la localidad madrileña de Venturada hace unos meses al imponerse en el quinto asalto a la irlandesa Lynn Harvey.

Cabe recordar que este combate se celebrará en Paterna de Rivera, la localidad en la que nació una magnífica deportista que lleva tiempo residiendo en la pedanía de San Ambrosio, perteneciente a Barbate, otro de los municipios de La Janda. En principio se pensaba ubicar el ring en el campo de fútbol, pero se ha producido un cambio de planes y se hará en el pabellón polideportivo para que el ambiente sea más favorable aún para la local al tratarse de un recinto bajo techo.

Las previsiones para la víspera también resultan interesantes ya que el viernes por la noche (21:00 horas) está anunciado el acto del pesaje en el parque La Media Luna del Cerrillo, situado precisamente frente a la referida instalación polideportiva.

Los tres árbitros designados para el enfrentamiento entre la española y la húngara Judit Hachbold, que es la aspirante a dar la sorpresa en país ajeno y hacerse con el cinturón de campeona continental, proceden de Italia, Alemania y Francia.

Katy reconoce que esta es una cita muy especial: "Me encuentro muy bien, expectante para ver qué acogida tiene este combate en el lugar donde nací. Pelear por un título europeo en mi pueblo es lo máximo. Estoy ilusionada por poder ofrecer a mi gente, la gente que me conoce desde pequeña, lo mejor de mí".

No puede disimular su optimismo: "Espero un combate duro, la húngara es una boxeadora con aguante y que mete ritmo. No pensamos en ganar antes del límite porque ella resiste mucho, pero si el triunfo llega así, mejor que mejor. Nosotros -José David Versaci es su preparador- pensamos únicamente en hacer el trabajo para ganar el combate aunque sea a los puntos. Me veo favorita, me hallo en una magnífica forma para conservar el título en mi poder".

Ha hecho de tripas corazón para subir al cuadrilátero pese a una reciente desgracia familiar: "Si retengo el título, la victoria estará especialmente dedicada esta vez a mi padre, que falleció el 10 de junio, y a mi madre por su gran lucha. Parece que ella se está animando algo e incluso es probable que venga a ver el combate".

El cartel de la velada se compone finalmente de una docena de peleas amateurs y de un par con profesionales en acción. Los protagonistas de las mismas, por el orden programado y con referencia a los clubes a los que pertenecen, son los siguientes:

1ª Leo Oliver (MTK) vs. Nicolás Verdugo (Boxeo García), 2ª Alpha Diallo (Boxeo Navarro) vs. Ismael Aftat (Don Prín cipe), 3ª Juan de Dios Aguado (Guty Córdoba) vs. Jairo Rivero (Boxeo Ramírez), 4ª Juan Manuel Rodríguez (Club Boxeo Mijas) vs. Cristian Tocón (Don Príncipe), 5ª David Zurita (Sugar Ray) vs. Manuel Tinoco (Team Versaci-Boxeo Mijas), 6º Campeonato de Andalucía Antonio Montesino (Cuba Boxing) vs. Ángel Seda (Sevilla), 7º Luis Miguel Borrego (Boxeo Navarro) vs. Ramón Salazar (Fornell), 8º Mohamed Hamed (Boxeo Navarro) vs. Juan Manuel Bueno (Boxeo Mijas), 9º Ezequiel Jiménez (Boxeo Suárez) vs. Jesús Pérez (Boxeo García), 10º Juan Luis Verdejo (Boxeo García) vs. Francisco Pasión (Mano de Piedra), 11º profesional masculino Víctor Duarte vs. David Pineda y 12º profesional femenino Katy Díaz vs. Judit Hachbold.

Los precios señalados por Promotion Boxing Kas son estos: Sillas de ring (20 euros), gradas (15), menores acompañados de adultos (10), jubilados (10) y menores de 8 años (gratis).