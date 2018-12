José Serrano, un extremo de los de toda la vida

En este fútbol repleto de pizarras subsisten aún ingredientes de otros tiempos, de estética sencilla y hermosa: uno de ellos es la figura del extremo, ese jugador al que sus compañeros pasan la bola conscientes de que ya se encargará de buscarse la vida por su banda. Tal es la condición del jugador del Recreativo Portuense José Serrano Lojo, en el fútbol José Serrano.

El pasado domingo volvió a hacerlo. Transcurría el minuto 40 del partido contra el Trebujena cuando Jesuli le remitió la pelota y José Serrano se dedicó a hacer lo que mejor sabe: su eléctrica galopada (esta campaña corre más rápido que en las tres anteriores) desbordó a su par, Fali, y le condujo hasta la línea de fondo, desde donde habilitó a Barberá al primer palo para que el delantero rubricase su sexto gol, tanto cuyo mérito corresponde, casi en su totalidad, al interior portuense, y que acabaría suponiendo el 2-1 definitivo ante un rival que saltó al césped con la condición de líder imbatido.

"Me encuentro mejor que nunca esta temporada", estima el jugador, de solo 21 años; "al principio disponía de menos minutos porque el trabajo me impedía entrenar, pero he ido compaginándolo, ya me ejercito todos los días y disfruto del ritmo adquirido", reseña el rojiblanco, autor de dos goles (uno a la Juventud Sanluqueña y otro al Vejer) y cinco asistencias en los catorce partidos disputados.El futbolista reconoce haber sido muy felicitado por su actuación del domingo, una contienda en la que los rojiblancos se vieron con un 0-1 en contra en el minuto 2 ("empezamos un poco nerviosos", concede), remontando gracias al penalti transformado por Kevin ("el defensa comete una pena máxima sin sentido y Kevin es el mejor de los nuestros a balón parado", analiza) y al tanto referido de Barberá.

José Serrano entiende que el Recreativo movió muy bien el balón en la primera parte ("les volvimos locos, no sabían dónde ir"), admitiendo que en la segunda "no se jugó mucho", aunque pone en valor que la escuadra rojiblanca, pese a quedarse en inferioridad numérica en el 70’ por la expulsión de Pablo Rodríguez, "lejos de encerrarse, contraatacó, pues ya aprendimos de la pasada campaña que si te encierras acabas encajando goles".

El extremo piensa que el Trebujena, que a raíz de la derrota ha perdido el liderato en beneficio del Balón de Cádiz, "es un equipo que no se esperaba nuestra remontada, que venía como si fuera el Real Madrid y se enredó en culpabilizar al colegiado". Todo ello en el marco de un encuentro con presión visitante desde la grada, toda vez que el Trebujena desplaza a unos 150 seguidores (se trata del conjunto que mete más hinchas en el Marcos Monge, por encima de los de localidades más cercanas), de forma que el campo albergaba más aficionados azules que rojiblancos.

El futbolista prepara ahora el desplazamiento que medirá al Recreativo con el Ubrique Unión Deportiva (Antonio Barbadillo, domingo, 16:15 horas), un recién ascendido que se ha adaptado con rapidez a la categoría y que, con 27 puntos, acumula cinco más que los rojiblancos. Es la primera de las dos salidas consecutivas que afrontan los de Juanjo Durán (la siguiente es a Algeciras) antes de concluir la primera vuelta y el año recibiendo en el Marcos Monge al Chiclana.