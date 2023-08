Jarro de agua fría para el San Fernando en el Iberoamericano (0-1)

No hubo final feliz para empezar. El San Fernando CF se las prometía felices en este inicio de temporada, ante sus aficionados, que respondieron de la misma manera que la pasada campaña, en su campo y el debut de una temporada que, dejó a las claras que va a ser dura y complicada, que la igualdad será la nota predominante y que la carencia de gol se paga, y en exceso. Para empezar, derrota ante el Ceuta (0-1).

En líneas generales, cabe señalar que el equipo de Héctor Berenguel fue superior a su rival, sobre todo en la primera mitad, y que tuvo ocasiones de sobra para llevarse el gato al agua. Pero el fútbol no conoce de justicias, ni de méritos, el fútbol solamente conoce el acierto en ocasiones puntuales, el tener la pólvora mojada y seca y el equipo de Ceuta, en una de las pocas aproximaciones que tuvo, cuando el partido encaraba la parte más comprometida del mismo, consiguió un tanto que al final arrancó los tres puntos del Iberoamericano.

Berenguel despejó la duda de su primera alineación colocando una línea de cuatro, tal y como ha estado establecida la pretemporada, pero colocando un trivote por delante de la defensa, donde Unai, que fue la sorpresa en la alineación, Fullana y David Ramos se hacían tremendamente grandes en el centro del campo. La banda derecha parece potestad de Biabiany y así fue y la banda izquierda, donde Carlos León y Pau Martínez se jugaban el puesto tuvo caída para el segundo. Aquino abandonó la mediapunta para erigirse como el hombre más adelantado.

Con ello, el equipo isleño dominaba y comenzaba a crear ocasiones que no tardaron en llegar. De esta forma, en el minuto 5 Fullana se plantaba ante Pedro López pero su disparo era interceptado por Fabrizio. En el saque de esquina que dio continuidad a la jugada Biabiany remataba en franca posición de cabeza, pero el cuero se iba alto.

Al cuarto de hora llegó la jugada que pudo desequilibrar el partido. Una arrancada del capitán francés del equipo isleño, Biabiany, lo dejó en solitario y realizó una asistencia de gol a un Pau Martínez que solamente tenía que empujar la pelota al fondo de las mallas, pero inexplicablemente el delantero erró en el remate final. Los isleños seguían siendo dueños y señores del partido, cuando en el 24 Aquino lo intentó de falta directa que se fue muy ajustada al palo.

Los caballas no encontraron su primera oportunidad hasta el minuto 31 pero el debutante Fuioli evitó que la oportunidad foránea fuese a más. Con el empuje azulino y un Ceuta bien plantado en el terreno de juego la primera parte tuvo su final.

En la segunda las tornas cambiaron. El equipo caballa comenzó a romper el ritmo a los isleños que, conforme pasaban los minutos acusaban la altura de la temporada en la que nos encontramos. Héctor quiso cambiar lo que había ofrecido, y la entrada de Carlos León y Dani Molina transformó al equipo isleño en un 4-4-2, sistema que quedó mucho más patente con la entrada de Dani Selma, que mostró buenas maneras en su debut, al terreno de juego.

Fue en la recta final donde llegó el jarro de agua fría, el injusto tanto del equipo visitante, el ahogar en tierra todo el esfuerzo realizado y el querer y no poder en un final del partido donde los azulinos lo pusieron todo sobre el terreno de juego para buscar la igualada. Pero ya no había ni fuerzas, ni las prisas son buenas consejeras, y el equipo ceutí, curtido el año pasado en mil batallas, no permitió que lo que hubiese sido medianamente justo, que no del todo, el empate, subiera al electrónico del Bahía Sur.

Los isleños no defraudaron, pero comienzan la temporada con una derrota en la espalda. Esta temporada será complicada y, sobre todo, dura. El próximo domingo, día 3 de septiembre, derbi en Algeciras (21:30 horas).