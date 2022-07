Fernando Lamadrid Rodríguez se proclama campeón continental

Más de un centenar de regatistas de 13 países de toda Europa, de edades entre 17 y hasta 71 años, han puesto punto y final la 2022 Windsurfer Europeans 'La Brava Cup', que ha recuperado los orígenes del windsurf, volviendo a sus raíces cuando entró en España, precisamente por la Bahía de Roses. La competición ha encumbrado, además, al windsurfista andaluz Fernando Lamadrid Rodríguez, perteneciente al equipo de windsurf del CN Puerto Sherry, como campeón de Europa Masculino absoluto. Lamadrid Rodríguez es el padre de Fernando y Pilar Lamadrid Trueba, ambos en el equipo preolímpico español de la modalidad olímpica del Windsurf, la clase iQFOil.

"El objetivo de este campeonato me lo establecí hace ocho meses y ha sido mi motivación durante todo este tiempo, lo que me impulsaba a meterme en el agua cada día sin mirar las condiciones de viento, ola y lluvia. Mi gran incógnita era saber si estaría haciendo lo correcto en cuanto a la técnica y trimado de la vela y tabla, ya que todo mi entrenamiento ha sido en solitario sin poder compararme con otra tabla", declaraba Lamadrid, quien con las notas en la mano añade: "Mi sorpresa ha sido realmente grata, de diez pruebas, en nueve de ellas he estado entre los tres primeros". Preguntado acerca de dónde cree que ha estado la clave, el windsurfista andaluz no duda. "Concentración, tensión y esfuerzo son los tres adjetivos que definirían mi actuación".

La flota, además de numerosa, 120 regatistas, 13 países incluso de fuera de Europa como Australia, Sudáfrica y USA, ha tenido un alto nivel con grandes especialistas de Italia y Sudáfrica, así como leyendas de la historia del windsurf como Stephan Van Den Berg medalla de oro en los Ángeles 84. Con condiciones entre 6 y 24 nudos con grandes olas, se completaron un total de diez pruebas de Course Race y una regata de larga distancia el último día.

Fernando Lamadrid comenzó en segunda posición tras el hasta entonces vigente poseedor del título, el finlandés Juha Blinnika. Al finalizar el segundo día se encontraba a tan sólo tres puntos del finlandés y fue al día siguiente cuando conseguía colocarse en primera posición valiéndose de un 2º, un 6º y dos 1º, en una jornada de poco viento en la que demostró mayor velocidad que sus oponentes. En la maratón también terminaba en primera posición de su categoría, con lo que en la general con la suma de todos los puntos repetía puesto.