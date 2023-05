Eva Rodríguez de Trujillo, primera mujer gaditana que disputará un Mundial de Ironman

Eva Rodríguez de Trujillo Campo-Cossio se ha convertido en la primera mujer gaditana que logra clasificarse para el Mundial 70.3 de Ironman, tras la prueba de la especialidad disputada en Marbella.

La modalidad está compuesta por 1.900 metros de natación en aguas abiertas, que en este caso se llevó a cabo en la playa de puerto Banus, 90 kilómetros de ciclismo, con 1.500 metros de desnivel, y 21 kilómetros de carrera a pie por el Paseo Marítimo.

La gaditana, de 29 años, ingeniera de profesión y triatleta por afición, finalizó la prueba en 5 horas y 34 minutos, consiguiendo un cuarto puesto en su grupo de edad que le permitió clasificarse para el Mundial, que se celebrará entre los días 26 y 27 de agosto en Lahti (Finlandia).

“Aún no lo he asimilado", afirma la gaditana, que ya empieza a pensar en la importante cita de dentro de cuatro meses. "La constancia, esfuerzo y disciplina son tres ingredientes claves. Quiero realizar un buen trabajo para poder dar mi mejor versión, no sé si estaré al nivel de una competición tan exigente como es un mundial, pero al menos quiero dar mi mejor versión", concluye.