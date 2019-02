Dani Fornell regresa con ilusión de ascender

Han pasado seis meses desde la última vez que vimos a Dani Fornell sobre el césped. El medio centro del Chiclana CF se lesionó de gravedad el pasado 4 de agosto en un amistoso de pretemporada. Al principio parecía rotura de ligamentos, lo que se traducía en perderse todo el curso, pero finalmente todo se quedó en una rotura del menisco interno, por lo que el tiempo de baja se acortaba notablemente. Las pruebas médicas y la operación se realizaron a finales de año y los pronósticos se han cumplido, con el regreso del chiclanero a la competición hace dos jornadas.

"Estoy muy satisfecho, sin dolor, me encuentro muy bien", afirma Fornell. La recuperación no se le ha hecho larga porque "le he dado caña a la pierna desde el primer minuto y Argudo me ha ayudado mucho. Ha estado trabajando conmigo para coger tono muscular una hora antes de entrenar, me ha dedicado mucho tiempo y le estoy muy agradecido. Es un diez dentro y fuera del césped".

A su regreso al club cinco años después se ha encontrado a un equipo "que está muy bien, lee bien los partidos y juega a lo que tiene que jugar según el rival, aunque a veces pueda ser menos vistoso para el aficionado". Dani Fornell valora mucho la cantera, en la que también ha sido entrenador. "Los jóvenes están sorprendiendo mucho y todo lo que sea sumar es bueno, tanto para el primer equipo como para la cantera y las escuelas deportivas", explica el centrocampista. Gran conocedor de las categorías inferiores, Fornell confiesa su deseo para ellos: "Yo prefiero que crezcan aquí y que puedan jugar con el Chiclana en Tercera o Segunda B, ¿por qué no? Hay muchos mimbres puestos, quién sabe si en un futuro podrán triunfar en su ciudad, con su equipo. Sería precioso".

"Lupi tiene nivel para entrenar en categorías superiores; si es de la mano del Chiclana, muchísimo mejor"

El conjunto chiclanero ha conseguido encontrar este año el equilibrio en defensa y ataque. Tiene un frontón atrás, como se ha visto en los últimos partidos, aunque no siempre es fácil mantener las líneas tan bien colocadas durante los noventa minutos: "Hay que saber sufrir cuando tenemos el marcador en contra y agarrarse los machos para tirar hacia delante. A todo el mundo le gusta jugar bien, elaborando desde atrás, eso está claro. Lupi también quiere eso para el equipo, pero también hay que saber defender, y él tiene la capacidad para adaptarse a cada rival".

Dani Fornell y el míster coincidieron en la escuela Sancti Petri y después fueron compañeros en el Chiclana: "Recuerdo que cuando jugábamos juntos me decía en los entrenamientos si quieres jugar no puedes fallar una, Dani, no puedes fallar. Le conozco muy bien, es muy exigente pero te ayuda muchísimo. Estoy super contento porque él quería entrenarme y yo también".

Se nota que son grandes amigos y que se entienden a la perfección. "A Lupi no le tiembla la mano a la hora de sentar a un jugador, porque busca siempre lo mejor para el equipo y eso hace que aumente la competitividad entre la plantilla. Juegan los que tienen que jugar, eso te lo digo yo", asegura el futbolista. "Confío plenamente en el cuerpo técnico y la directiva, pero sobre todo en Lupi porque siempre busca lo mejor para nosotros. Tiene nivel para entrenar en categorías superiores y si es de la mano del Chiclana, muchísimo mejor. ¡Estoy loco por ascender!" (ríe).