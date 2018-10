Cristiano Ronaldo: "Florentino dejó de considerarme indispensable"

El portugués Cristiano Ronaldo aseguró que la principal razón de su salida del Real Madrid fue que el presidente, Florentino Pérez, dejó de considerarle indispensable y que la relación entre ambos se enfrió.

"Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. El presidente me miraba con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable", aseguró el jugador en una entrevista que mañana publicará la revista France Football.

Ese cambio de actitud, agregó el luso, le hizo "reflexionar sobre salir" del Madrid, para acabar fichando por la Juventus de Turín.

"Cuando había informaciones que decían que quería partir, tenía la impresión de que el presidente no me frenaría", aseguró.

Ronaldo explicó que la salida del entrenador Zinedine Zidane no contó en su decisión de abandonar el Madrid, aunque le confortó en la idea que tenía del club y en su decisión de abandonarlo.

Sobre el fichaje por la Juve, señaló que no se debió al dinero, sino al hecho de que los italianos le "deseaban de verdad".

"Si me hubiera ido por una cuestión de dinero me habría ido a China, que me ofrecían cinco veces más. No vine a la Juve por dinero, ganaba lo mismo en Madrid, incluso más. La diferencia es que la Juve me deseaba de verdad. Me lo dijeron. Me lo demostraron", indicó.

El portugués consideró que merece el Balón de Oro y que sueña con "ganarlo una sexta vez y superar a Lionel Messi".

El jugador aseguró que le afecta la acusación de violación que pesa sobre él en Estados Unidos.

"Claro que esa historia interfiere en mi vida. Tengo una novia, cuatro hijos, una madre que se hace mayor, hermanas, un hermano, una familia de la que me siento muy cerca. Sin contar mi reputación, que es la de alguien ejemplar", aseguró.

Ronaldo se mostró convencido de que la verdad "se sabrá algún día" y prometió venganza a quienes le critican y hacen de su vida "un circo".