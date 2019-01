Cita trampa en el Iberoamericano

Recelosos. De esa manera, el San Fernando CD recibe, en la tarde de mañana, al Atlético Malagueño de Manolo Sanlúcar, un viejo conocido de la afición azulina por su paso como jugador del equipo isleño. Como el San Fernando ha sufrido en sus carnes que la confianza es una baza negativa en este complicado y difícil grupo de la Segunda División B, por este motivo durante la semana no se han cansado de repetir desde el seno de la plantilla que ante el Almería B las cosas se complicaron y no existió una superioridad aplastante entre uno y otro equipo a pesar de la clasificación.

Es por lo que el partido ante el cuadro malagueño es un partido de los denominados ‘trampa’. Lo es porque el rival se juega casi la temporada a partir de hoy mismo por la lejanía que tiene con respecto a la salvación y en ello entra de lleno aquello de ‘quien no tiene nada que perder, no tiene nada que temer’. Lo es porque Manolo Sanlúcar siempre ha sacado partido de sus visitas a La Isla, tanto cuando estuvo al frente del Mairena, como con el Algeciras y el Villanovense. Y lo es porque el conjunto de la Costa del Sol ha mejorado de manera considerable, aunque los resultados no le acompañen, en las últimas jornadas y le pondrá las cosas muy difíciles a los de José Pérez Herrera.

Ese es el mensaje que ha lanzado un equipo, el azulino, que se mueve desde la humildad y el trabajo. Que es consciente de que se tendrá que volver a poner el doscientos por cien sobre el campo porque en esta categoría nadie regala nada. Y que en caso de salir vencedor, y viendo los enfrentamientos directos de los rivales, daría otro paso de gigantes en su sorprendente caminar en la presente temporada.

Además, los azulinos cuentan para el partido con tres bajas de jugadores habituales en los once iniciales que pone en liza el técnico José Pérez Herrera. Dos de ellos por sanción, como es el caso de Colo y Pedro Ríos, y otro por lesión, como es Diego Simón, que sigue recuperándose de sus molestias musculares.

Habrá que esperar hasta saber qué jugador sustituye al futbolista, sin duda alguna, más en forma del equipo, Pedro Ríos. Su recambio natural parece ser Jacobo, que ya ha contado en alguna ocasión en el equipo de inicio para el técnico jerezano. Pero existe la posibilidad de que se desplace a la posición del extremo a Pablo Sánchez, con lo que la banda izquierda sería para Manu Ramírez, habitual en los últimos partidos que han disputado los de La Isla.

Lo de Colo parece que no tiene color ya que el técnico azulino ha dejado a las claras que la pareja de centrales será la formada por Lolo Guerrero, con cantos de sirena desde Ibiza, y por Oca, que volverá al titular. Juanje Torrejón seguirá, una semana más, en el lateral izquierdo, mientras que en el derecho todo hace indicar que Gabi Ramos, tras cumplir su partido de sanción, volverá al titular en detrimento de Nano Cavilla, que tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo.

En cuanto a los malagueños, no parece que Manolo Sanlúcar, que en innumerables ocasiones ha sonado como entrenador del que fuese su equipo, el San Fernando, vaya a variar mucho el once que el pasado domingo consiguió un valioso empate en la visita del filial malagueño a El Ejido, donde sus jóvenes pupilos fueron capaces de obtener un punto.

Cabe recordar que antes del inicio del partido de mañana se rendirá un merecido y querido tributo a uno de los jugadores más carismático que ha tenido el primer equipo de la ciudad en su historia, Antonio Benzo Chicha. Es de bien nacido el ser agradecido y, sin duda, la directiva azulina quiere corresponder al delantero todo lo que hizo por el equipo azulino en su época.