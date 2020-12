El próximo 25 de diciembre, día de Navidad, el gaditano Carlos Coello luchará por el Campeonato del Mundo IMC en el denominado 'Road to One Championship' que tendrá lugar en el World Siam Stadium de Bangkok, en Tailandia.

El gaditano, que entrena en el gimnasio 7Muaythai de Rayong, anunció el evento a través de las redes sociales del Cádiz CF de las suyas propias.

El luchador nacido en Cádiz tiene la oportunidad de coronarse campeón mundial por cuarta vez en su carrera, la que sería su primera vez en el Reino de Siam. Un auténtico desafío para él.

Tras una racha de triunfos de 5 victorias (4 antes del límite en Lumpinee y una a los puntos en Omnoi) en Bangkok, a Carlos Coello le llega la ocasión de conseguir de nuevo un título mundial en un evento que contará con varias estrellas en el cartel, siendo televisado todos los combates principales y siendo parte del evento 'Road to One Championship', que pretende consagrar a nuevas estrellas y llevarlas a One Championship, una de las promociones mas importantes del mundo y número 1 en el continente de Asia.

Tras su derrota en Cádiz por el Mundial Wbc hace ya año y medio, el luchador gaditano ha recorrido un camino triunfal que lo han llevado a la disputa de este título de gran importancia.

El rival de Coello será de nuevo Paruhatlek Nakbinlatkrabang, tailandés al que Carlos venció el pasado mes de noviembre en el Estadio Omnoi de manera ajustada a los puntos. Tras la insistencia del mánager del tailandes, han conseguido pactar esta ansiada revancha que se vivirá en el corazón de Bangkok con título en juego.

Para este combate, Carlos Coello ha dividido su entrenamiento entre el 7Muaythai gym de Rayong y Apichart Muaythai Academy de Sa Kaeo, donde ha ultimado su preparación de sparring y clinch con varios luchadores élite tailandeses.

El evento constará de 12 peleas, y destaca la presencia en el main event de Cajaiba Phuket Fight Club contra Sorgraw Petchindee Academy entre varios luchadores élites tailandeses en el cartel principal, siendo televisado en la app de One Championship, facebook de World Siam Stadium además de en Tailandia en el canal Thairat tv.

Ese mismo día debutarán también en el estadio los españoles Sofia Martos y Marc (Sor Chokmeechai gym) por lo que será un día de Navidad muy movido que esperamos lleguen lleno de victorias para los luchadores nacionales.