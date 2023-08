Rubiales tiene previsto dimitir este viernes como presidente de la Federación

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tiene previsto presentar su dimisión este viernes en el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria que él mismo convocó a raíz de las duras críticas tras el beso en la boca que le dio a la futbolista Jenni Hermoso en la ceremonia de premios tras conquistar el Mundial de fútbol femenino.

A pesar de su deseo de atrincherarse en el cargo y de ironizar incluso con las críticas que se estaban produciendo en España a su acción fuera de lugar, Rubiales se ha visto acorralado por la presión de las diferentes esferas políticas, particularmente del Gobierno, y también por la posición tomada por la propia protagonista, que se sintió agredida con la acción, como ya comentó en los mismos vestuarios cuando dijo que a ella no le había gustado.

La Cadena SER apuntaba esta tarde que Rubiales ya le había comentado a todos sus colaboradores su intención de dimitir definitivamente, dado que no ha recibido el apoyo que él esperaba en la Asamblea General Extraordinaria que había convocado para ello. Diferentes territoriales y también la mayor parte de los clubes de la Primera División ya habían anunciado que no iban a acudir, por lo que no contaría con esos apoyos.

Rubiales, pues, se había quedado solo y acorralado y dimitirá después incluso de lo que lo debía haber hecho a juicio de todos los miembros del Gobierno que se han ido pronunciando al respecto.