Sanlúcar: La falta de unos nuevos presupuestos enfrenta al Gobierno local y la oposición

La falta de unos nuevos presupuestos municipales en Sanlúcar -los actuales son prorrogados de 2021- han generado críticas de la oposición al Gobierno local del PSOE en un pleno extraordinario en el que se han aprobado una modificación presupuestaria para las empresas públicas de la ciudad y para cumplir las resoluciones judiciales favorables a las demandas salariales de los trabajadores contratados en 2019 a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Ningún grupo político votó en contra. El PP y Ciudadanos (Cs) se abstuvieron.

Sobre los presupuestos, el Gobierno municipal respondió a la oposición que no para de reclamarlos pero, llegado el momento, nunca votan a favor.

Una vez votado el único punto del orden del día de la sesión, las dos concejalas de Ciudadanos, Ana Sumariva y Lucía Rodríguez, abandonaron el pleno mientras su ex compañero de partido Javier Gómez Porrúa, actual edil no adscrito, lanzaba críticas contra la formación naranja, al tiempo que defendía su decisión de no entregar su acta y dejar así la Corporación municipal, como insistió en pedir Sumariva a los tres ex concejales de Cs. Hay que recordar que los otros dos ex ediles de Ciudadanos tampoco han renunciado. Manuel Lobato incluso forma parte del equipo de Gobierno como delegado de Fiestas y Cultura.

En su valoración de la sesión, el portavoz del Gobierno local, David Salazar (PSOE), ha destacado que la modificación presupuestaria aprobada “permitirá dotar de mejores condiciones a las empresas municipales para darles mayor competitividad y mejor servicio a los ciudadanos”. “Posibilitará a Emulisan, Elicodesa y Emuremasa acometer los gastos corrientes a pesar de la subida de los precios”, dada la “fuerte” inflación actual, según ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de IU, Carmen Álvarez, ha celebrado que “se abone la deuda pendiente con los trabajadores de los planes de empleo de la Junta”, destacando que “Izquierda Unida fue la única organización política que decidió prestar asesoramiento jurídico a los afectados”.