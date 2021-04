Rota: Balance muy positivo del complejo de robótica educativa y del espacio

Las primeras semanas de apertura del Complejo Internacional de Robótica Educativa y del Espacio CREE, ubicado en Costa Ballena Rota, arrojan un balance muy positivo, con la asistencia de “cientos de personas”, según han destacado los responsables de esta iniciativa.

David Márquez, Stephanie Schneeberger y Virginia Sánchez han mostrado su “satisfacción” por “la impresionante acogida que ha tenido este nuevo centro científico y tecnológico de Costa Ballena” que se encuentra en las instalaciones de la Tenencia de Alcaldía de dicho complejo turístico y residencial. Promovido por Optimus Educación y La Ciudad de las Estrellas en colaboración con el Ayuntamiento de Rota, está abierto al público desde el pasado 20 de marzo.

“Sin duda, el municipio de Rota está de enhorabuena. En pocas semanas, se ha convertido en un epicentro científico y tecnológico para la provincia de Cádiz gracias al nuevo Complejo CREE, un proyecto ubicado en unas instalaciones municipales que tiene como objetivo promover las vocaciones científicas, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Rota”, han subrayado.

“Talleres de robótica, astronomía, programación y astronáutica creativa son algunas de las actividades que se pueden realizar en este complejo, unas actividades que se agotaron rápidamente desde su publicación”, han resaltado igualmente apuntando que “cientos de personas han pasado por Costa Ballena para disfrutar de esta aventura tecnológica y espacial”.

Además de los talleres, el Complejo Internacional de Robótica Educativa y del Espacio CREE ofrece “una exposición sobre la Historia de la Carrera Espacial, con maquetas a escala real y otras curiosidades”. “El Real Instituto y Observatorio de La Armada de San Fernando colabora con el Complejo CREE con una extraordinaria muestra denominada ‘De la Tierra al Universo’, un viaje apasionante por los orígenes de nuestro universo y sistema solar”, han explicado.

Para el próximo sábado 17 de abril hay programada una “jornada de puertas abiertas” de once de la mañana a una de la tarde. “Ese día no habrá talleres, pero sí muchas sorpresas. Esa fecha es significativa en la Historia de la Carrera Espacial, ya que se conmemora el regreso a la Tierra de la Misión Apolo 13, una misión que tuvo graves problemas y que no se pudo completar. Eso sí, su tripulación volvió sana y salva a nuestro planeta, considerándose todo un éxito”, han informado los responsables del complejo.

Durante esa jornada las visitas se realizarán cada media hora con reserva previa. Los interesados en visitar el complejo y participar en las actividades han de solicitarlo a la dirección de correo electrónico complejocree@gmail.com, dado el aforo limitado a causa de la pandemia.