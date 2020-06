IU de Sanlúcar ha denunciado públicamente que la incorporación de los vigilantes de playas que contratará la Junta de Andalucía -52 personas, en el caso de este municipio gaditano- “se retrasará, como mínimo, hasta finales de mes”.

IU ha criticado que “cuando todo el litoral andaluz ha pasado a la fase 3, lo que implica que hay movilidad interprovincial y las playas se pueden llenar con más visitantes, el Gobierno andaluz ha retrasado la contratación de esos vigilantes y ha instado a los ayuntamientos a realizar estas labores con recursos propios”. Así las cosas, en palabras de esta formación política, “los consistorios tendrán que disponer de más agentes de la Policía Local y más voluntarios de Protección Civil para suplir las carencias de la Junta en este asunto”.

Según la portavoz de IU, Carmen Álvarez, “en Sanlúcar tenemos 6,5 kilómetros de costa y escasos medios para garantizar la seguridad de los bañistas, si no es con ayuda de otras administraciones”. “A ello hay que sumar que no sabemos qué piensa el Gobierno local PSOE-Ciudadanos (Cs) sobre este tema. El alcalde, Víctor Mora (PSOE), tiene que dejar de ponerse de perfil y desligarse de Cs, partido al que le interesa guardar un silencio cómplice para no contrariar a la Junta, perjudicando de paso a Sanlúcar”, ha manifestado Álvarez.