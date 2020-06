El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha reclamado a la Junta de Andalucía que “reconsidere la forma en la que ha convocado” el plan de empleo aprobado por el Ejecutivo autonómico.

Según ha explicado, el denominado Plan de Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE) de la Junta, que asigna a Sanlúcar una inversión total de casi dos millones de euros, es “un programa que los ayuntamientos se ven obligados a cofinanciar y al que no todos podrán hacer frente o, al menos, no en su totalidad”. “Hay una sentencia que obliga a los ayuntamientos a aplicar el convenio colectivo al personal contratado por los planes de empleo y a asumir unos grandes costes laborales. Si nos dan dos millones de euros, tendríamos que poner otros dos, y eso no es posible”, ha manifestado.

En materia también de empleo, el alcalde ha confirmado que el Gobierno local PSOE-Ciudadanos (Cs) llevará la próxima semana al Pleno del Ayuntamiento la modificación presupuestaria que posibilitará la puesta en marcha del plan anticrisis municipal, con una partida global de 1,2 millones de euros, que incluye, entre otras inversiones, un programa de empleo dotado con 625.000 euros. Será en una sesión “de carácter semipresencial”, la primera que se celebra desde que se decretó el estado de alarma, a la que asistirá una representación de cada grupo político de la Corporación local.

Mora ha anunciado que el plan municipal se pondrá en marcha “en los próximos meses” y “tendrá continuidad” en el recientemente aprobado por el Pleno de la Diputación, un programa extraordinario que destina casi 600.000 euros a Sanlúcar para contrataciones temporales.

En relación a dicho asunto, el alcalde socialista ha lamentado “sorprendido” que la diputada provincial y portavoz de IU en el Ayuntamiento sanluqueño, Carmen Álvarez, “votara en contra de este plan en el Pleno de la Corporación provincial”.