El alcalde de Rota, Javier Ruiz, ha decretado “un importante paquete de medidas tributarias” encaminadas a “ayudar a los ciudadanos y empresas a afrontar la situación derivada del coronavirus y a paliar los efectos económicos del actual estado de alarma decretado a nivel nacional para hacer frente a esta pandemia”, según ha informado el Gobierno local.

Se refieren básicamente a “la suspensión temporal de pagos como el de la tasa de basura”, “fraccionamientos y aplazamientos” en determinados tributos y medidas dirigidas especialmente a "los colectivos más vulnerables y sectores empresariales como la hostelería o el comercio, especialmente afectados por el obligado cese de su actividad, eximiéndolos del pago de la tasa de ocupación de vía pública con toldos o terrazas”.

Así, por ejemplo, el Ayuntamiento establece “la suspensión del plazo de pago en periodo voluntario y el cargo en cuenta por domiciliación bancaria prevista para el 5 de mayo de este año de recibos de vencimiento mensual como los de la tasa de kioscos; el arrendamiento de las 40 y 90 viviendas, renta de locales y viviendas municipales; la tasa de instalaciones deportivas; ocupación de subsuelo, suelo y vuelo; la tasa de residencia de ancianos, ayuda a domicilio, vivero de empresas, el canon de concesión administrativa, la tasa de mercados y talleres municipales, y cualquier otra tasa o precio público cuya exacción se efectúe mensualmente”. Esta medida incluye el tributo del cementerio municipal correspondiente a 2020 y el de la recogida de basuras del primer semestre.

En cuanto a los fraccionamientos y aplazamientos de pagos solicitados por los ciudadanos, “el Consistorio no cargará el vencimiento de abril, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de que se le efectúe”. “Todos los fraccionamientos a los que se les suspenda el cargo en cuenta de este plazo, se verán ampliados en una mensualidad. Para el caso de los aplazamientos cuyo plazo de vencimiento se haya visto suspendido, el mismo se efectuará una vez levantada la suspensión por el Gobierno de la Nación”, ha explicado.

Por otra parte, “el plazo de presentación en periodo voluntario de declaraciones y autoliquidaciones tributarias que hayan de tramitarse ante la Hacienda local, se ampliará en los días naturales equivalentes a los que les quedara para finalizar el citado periodo en el momento de entrada en vigor de la suspensión” en el decreto de estado de alarma “a contar desde el momento en el cual se levante la suspensión por el Gobierno central”.

Además, “las tasas de servicios que se recogen en las ordenanzas municipales que no se están prestando a los ciudadanos debido a la extraordinaria situación de estado de alarma decretado, se regularizarán a nivel tributario, de manera que en la primera cuota que se emita una vez se reanude la actividad, el Ayuntamiento descontará los días que no se haya prestado el servicio o bien realizará la devolución correspondiente en el caso de que no se retomara el citado servicio debido a la suspensión acordada por el Gobierno de la Nación”. Es el caso, por ejemplo, de la tasa por ocupación de vía pública con toldos, mesas y sillas con finalidad lucrativa.