Coronavirus: El alcalde de Trebujena pide a los vecinos que se "autoconfinen" los próximos 15 días

El alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, ha hecho un llamamiento público a los más de 7.000 vecinos de la localidad para que se "autoconfinen" durante los próximos 15 días ante el aumento de los contagios de coronavirus, que ha situado la tasa de incidencia en cerca de 600 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, periodo en el que se ha pasado de 10 a 40 contagios, 31 de ellos en los últimos siete días.

En un mensaje difundido a última hora de este martes tras una reunión de urgencia en el Ayuntamiento, Rodríguez ha asegurado que la situación en Trebujena "es compleja y complicada, la peor desde que comenzó esta pandemia" y ha advertido de que "están en juego la salud y la vida de nuestras vecinas y vecinos", por lo que "tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para paliar esta situación".

"Desde el Ayuntamiento, independientemente de haber trasladado nuestra preocupación a la delegada territorial de Salud y haberle pedido medidas concretas en cuanto a movilidad y restricciones horarias o cierres, queremos enviar un mensaje de tranquilidad y serenidad a nuestro pueblo, pero sin dejar de hacer ver que hace falta ir un paso más allá en las medidas", ha subrayado el regidor trebujenero.

En este sentido, Rodríguez ha pedido a la población "que no salga a la calle salvo causa justificada o de imperiosa necesidad, cumpla las normas, nos cuidemos y actuemos con muchísima responsabilidad" y ha subrayado que, aunque "no podemos obligar, por competencias, a nadie a que se confine, sí lo pedimos por responsabilidad, aunque la Junta nos asegura que no hay razones para adoptar medidas".

"Si remamos todos en el mismo sentido y nos tomamos en serio realmente esta situación, podemos mejorar los datos que tenemos en los próximos 15 días. Pido esa colaboración ciudadana para parar, en la medida de nuestras posibilidades, la propagación del virus en nuestro pueblo", ha subrayado el alcalde.

Junto a ello, el Ayuntamiento de Trebujena emitirá este miércoles un bando municipal con medidas sobre competencias municipales como el cierre de instalaciones deportivas, la suspensión de las actividades programadas durante los próximos 15 días, la "máxima protección para los profesionales que luchan día a día contra la pandemia", el incremento de la desinfección de las zonas más utilizadas.

"Independientemente de las competencias municipales, os llamo a la responsabilidad y, una vez más, al esfuerzo colectivo e implicación del pueblo de Trebujena, que siempre está a la altura. Es el momento de mirar por la vida y por la salud de nuestros paisanos y paisanas", ha concluido el regidor municipal.

Información sobre dudas generadas sobre la actividad escolar

La actividad educativa continúa con normalidad, no es una actividad que competa al Ayuntamiento de Trebujena.

Tal y como establecen las normas de funcionamiento de los centros educativos, las faltas de asistencia se considerarán “no justificadas” salvo los supuestos establecidos legalmente.

Desde el Ayuntamiento de Trebujena se valorará junto a la comunidad educativa la posibilidad de solicitar como medida extraordinaria clases no presenciales en los próximos 15 días, (aún así todo ello compete exclusivamente a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía).