El Ayuntamiento de Sanlúcar señala a la policía local por no colaborar en la 'Ultramaratón de la vida'

A raíz de unas declaraciones públicas de la Junta del Personal y el Comité de Empresa en relación a la cancelación en la localidad de Sanlúcar de la Ultramarón de la Vida, Narciso Vital, delegado de Seguridad Ciudadana, desmiente que fuera el propio Ayuntamiento el que desestimara la prueba promovida por la Fundación Donando Vidas.

El delegado explica que el pasado 28 de noviembre el intendente jefe de la Policía Local remitió directamente al jefe del Servicio de Deportes, no al delegado de Seguridad Ciudadana, una comunicación interior en la que dice textualmente: “Por lo tanto, el que suscribe, en su calidad de Jefe de la Policía Local y como Jefe Accidental del Departamento de Tráfico y Movilidad, no puede emitir un informe de viabilidad favorable para la celebración de las pruebas previstas para los días 8 y 9 de diciembre, ya que no se cuenta con efectivos de Policía Local que garanticen mínimamente la seguridad de los participantes y asistentes a dicho evento, considerando del todo una absoluta irresponsabilidad, por no decir una temeridad, que se celebre dichas pruebas tal y como está prevista actualmente”. Por ello, el delegado reitera que “en ningún momento el Gobierno local desautoriza la prueba”.

Este episodio aviva la mayor polémica a la que se está enfrentando el gobierno de Carmen Álvarez desde su creación. Dicho esto, el problema precede de la deuda que adquirió precisamente su socio de coalición, el socialista Víctor Mora, en sus años como alcalde con la plantilla de la policía local. El PP insiste en el asunto y pide una Junta de Portavoces para que Álvarez informe de la situación en la que se encuentra la Policía Local y dé explicaciones “por la incapacidad del Ayuntamiento de garantizar la seguridad”.

Carmen Pérez, portavoz popular, acusa a la regidora de “agravar la situación e incrementar la deuda” mientras que desde el propio ayuntamiento señalan a la plantilla de la policía. “Antes prestaban servicios. Ahora parece que tienen problemas”, indicó Vital, que a su vez lamenta que “no hayan querido colaborar como así lo hicieran en el Desafío Doñana”.

El delegado insiste en que la situación es de “hace diez años y no cinco meses”, pero recuerda que van a saldar “hasta el último céntimo” de los 1,7 millones de euros como ya están haciendo (en noviembre pagaron 448.699,22 euros).

La portavoz del PP, por su parte, muestra su solidaridad con los agentes de la Policía Local, “a los que la alcaldesa ha pedido que trabajen sin cobrar”, e insta a Carmen Álvarez a ejercer como tal y solucionar el problema o cesar de inmediato de todas sus funciones.