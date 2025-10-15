Sushi en casa: cómo preparar temaki de pollo al curry y aguacate

Un giro sabroso al sushi tradicional: combina el toque exótico del curry con la suavidad del aguacate en este temaki lleno de contrastes

Temaki de pollo y aguacate
Temaki de pollo y aguacate / Firefly

15 de octubre 2025 - 06:00

Si te apasiona el sushi pero te apetece una versión diferente, este temaki de pollo al curry y aguacate te va a sorprender. La receta mantiene la esencia japonesa —arroz aliñado, alga nori y huevas de tobiko—, pero con un relleno cálido y especiado que aporta un sabor inesperado. Es perfecta para preparar en casa, sin necesidad de utensilios profesionales, y conquistar tanto a los fans del sushi clásico como a quienes buscan nuevas fusiones gastronómicas.

Ingredientes

  • 175 g de arroz Tilda sushi
  • 20 ml de vinagre de arroz
  • 8 g de azúcar
  • 4 g de sal
  • 190 ml de agua
  • 2 hojas de alga nori
  • 1 aguacate
  • 160 g de solomillitos de pollo
  • 15 g de pasta de curry
  • 1 cucharadita de yogur natural
  • 10 g de aceite de oliva
  • 4 cucharadas de huevas de tobiko

Elaboración

  1. Preparar el arroz: Coloca el arroz en un bol grande y lávalo con agua fría, removiendo con las manos para eliminar el exceso de almidón. Tira el agua turbia y repite el proceso unas seis veces, hasta que el agua salga completamente clara. Escurre bien el arroz y déjalo reposar unos 5 minutos para que pierda el exceso de agua.
  2. Cocinar el arroz: Pasa el arroz escurrido a una olla seca, añade los 190 ml de agua y tapa herméticamente. Llévalo al fuego fuerte hasta que empiece a hervir, luego baja la potencia al mínimo y deja cocer durante 10 minutos. Apaga el fuego y deja reposar, sin destapar, otros 10 minutos.
  3. Aliñar el arroz: Mezcla en un pequeño recipiente el vinagre de arroz, el azúcar y la sal hasta que se disuelvan. Extiende el arroz caliente sobre una bandeja de madera (o un recipiente ancho) y vierte el aliño por encima. Con ayuda de una espátula y un abanico (o un cartón), mezcla y airea el arroz suavemente para enfriarlo, separando los granos sin aplastarlos. Cúbrelo con un paño húmedo para que no se seque.
  4. Preparar el pollo: En una sartén, calienta el aceite de oliva y cocina los solomillitos hasta que se doren. Incorpora la pasta de curry y el yogur, remueve bien, deja que dé un pequeño hervor y ajusta de sal. Tapa y deja reposar un momento. Corta los solomillos en láminas finas.
  5. Preparar el aguacate: Pela el aguacate y córtalo en láminas delgadas.
  6. Montar los conos (temaki): Humedece ligeramente tus manos y toma unos 80 g de arroz. Extiéndelo sobre media hoja de alga nori, cubriendo la mitad inferior. Añade unas láminas de aguacate, tiras de pollo al curry y una cucharadita de huevas de tobiko. Enrolla el alga formando un cono y sella el extremo con un grano de arroz presionado para que no se abra.

