Sushi en casa: cómo preparar temaki de pollo al curry y aguacate
Un giro sabroso al sushi tradicional: combina el toque exótico del curry con la suavidad del aguacate en este temaki lleno de contrastes
Si te apasiona el sushi pero te apetece una versión diferente, este temaki de pollo al curry y aguacate te va a sorprender. La receta mantiene la esencia japonesa —arroz aliñado, alga nori y huevas de tobiko—, pero con un relleno cálido y especiado que aporta un sabor inesperado. Es perfecta para preparar en casa, sin necesidad de utensilios profesionales, y conquistar tanto a los fans del sushi clásico como a quienes buscan nuevas fusiones gastronómicas.
Ingredientes
- 175 g de arroz Tilda sushi
- 20 ml de vinagre de arroz
- 8 g de azúcar
- 4 g de sal
- 190 ml de agua
- 2 hojas de alga nori
- 1 aguacate
- 160 g de solomillitos de pollo
- 15 g de pasta de curry
- 1 cucharadita de yogur natural
- 10 g de aceite de oliva
- 4 cucharadas de huevas de tobiko
Elaboración
- Preparar el arroz: Coloca el arroz en un bol grande y lávalo con agua fría, removiendo con las manos para eliminar el exceso de almidón. Tira el agua turbia y repite el proceso unas seis veces, hasta que el agua salga completamente clara. Escurre bien el arroz y déjalo reposar unos 5 minutos para que pierda el exceso de agua.
- Cocinar el arroz: Pasa el arroz escurrido a una olla seca, añade los 190 ml de agua y tapa herméticamente. Llévalo al fuego fuerte hasta que empiece a hervir, luego baja la potencia al mínimo y deja cocer durante 10 minutos. Apaga el fuego y deja reposar, sin destapar, otros 10 minutos.
- Aliñar el arroz: Mezcla en un pequeño recipiente el vinagre de arroz, el azúcar y la sal hasta que se disuelvan. Extiende el arroz caliente sobre una bandeja de madera (o un recipiente ancho) y vierte el aliño por encima. Con ayuda de una espátula y un abanico (o un cartón), mezcla y airea el arroz suavemente para enfriarlo, separando los granos sin aplastarlos. Cúbrelo con un paño húmedo para que no se seque.
- Preparar el pollo: En una sartén, calienta el aceite de oliva y cocina los solomillitos hasta que se doren. Incorpora la pasta de curry y el yogur, remueve bien, deja que dé un pequeño hervor y ajusta de sal. Tapa y deja reposar un momento. Corta los solomillos en láminas finas.
- Preparar el aguacate: Pela el aguacate y córtalo en láminas delgadas.
- Montar los conos (temaki): Humedece ligeramente tus manos y toma unos 80 g de arroz. Extiéndelo sobre media hoja de alga nori, cubriendo la mitad inferior. Añade unas láminas de aguacate, tiras de pollo al curry y una cucharadita de huevas de tobiko. Enrolla el alga formando un cono y sella el extremo con un grano de arroz presionado para que no se abra.
