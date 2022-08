El tráfico según Martín Vila

Decir que no ha habido problemas de tráfico creo que es un ejercicio de optimismo rayano en la inconsciencia. Ha habido y hay problemas para aparcar y se forma un colapso en la ronda de circunvalación del Casco cada dos por tres. El problema de esta política del Ayuntamiento es que no lleva aparejada la mejora del transporte público. No se puede restringir el uso del vehículo privado si no se mejore al treansporte público, salvo que el resultado sea aislar a una ciudad. Nos han anunciado unas pocas de veces el pliego del concurso para el transporte público urbano que si se hace como el de la limpieza, habrá concluido todo el proceso dentro de 10 ó 15 años. Autobuses viejos, líneas mal atendidas. Todo fatal. Eso por no incluir el transporte interurbano: la primera novedad en 10 años va a ser el tranvía, si es que empieza a operar el mes que viene.