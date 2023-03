A título póstumo

En primer lugar quiero decir que me caía mal Lola Flores. Siempre la vi pegada al franquismo y ejemplo de la Andalucía de pandereta que he detestado toda mi vida. Nunca le vi todos esos valores que ahora le ve todo el mundo. Como ha pasado tanto de su muerte no corro el riesgo de que me denuncien , me amenacen o me pequen, como pasa con otros.