La lengua española

El Congreso de la Lengua pasó por Cádiz sin pena ni gloria, no ha dejado huella. En lo del Tour del Talento ese donde ha estado el Rey todo son palabras iglesas: coach no sé qué, Leader Team, el propio nombre de la organización y cosas así. Uso de palabras inglesas sin ton ni son,habiendo palabras en español que las pueden sustituir a la perfección. Por no hablar de Andalussian Crush que usa la Junta. Tenemos un grave complejo de inferioridad.