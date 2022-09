Monseñor Ceballos en el Bicentenario

Cuenta hoy este periódico el papel que quiso jugar la Iglesia de Cádiz en los actos del Bicentenario de la mano del entonces obispo Antonio Ceballos. La gran operación fue la oferta de la Junta de Andalucía para comprar el Oratorio de San Felipe. Ya estaba acordado por una importante cantidad de dinero (si no recuerdo mal, 80 millones) destinos a mejorar los edificios de la diócesis y a construir una parroquia nueva. El Oratorio solo se abría los domingos para misa de 12. El resto de la semana estaba cerrado. Fue anunciar este preacuerdo cuando un grupo de fanáticos se empezó a congregar los domingos frente al templo. Gente que nunca iban a misa allí, empezaron a manifestarse, comandados por Acción Católica y otros grupos tridentinos. Al frente de todos ellos, conviene no olvidar, José Ramón Pérez y Díaz Alersi, Papitas sobre el Muelle. Estos intransigentes impidieron la operación porque el obispo se asutó. Así de sencillo. Cádiz no tiene un gran centro por su culpa. El colegio se podría haber treasladado a otro emplazamiento, este mismo periódico propuso varios.