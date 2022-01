Meadoro León Gross al servicio de quien le paga

Tengo el alto honor de que Meadoro León Gross me lea en este humilde rincón del Diario, él que es un reputado opinador nacional pierde el tiempo con este humilde periodista. El pasado domingo me llamaba sectario en este mismo periódico. No esta claro de qué secta debo ser según su superior criterio, porque solo pertenezco a una, el Atlético de Madrid. Todo porque me sorprendió la cerrada defensa que hizo del Gobierno del PP en una tertulia de Canal Sur de la que es moderador.