En vez de tanta lectura pública, incluidos algunos que la palabra "libro" les suena a vacaciones, yo le haría un homenaje al lápiz de Ángel Núñez, el que más libros ha visto en la historia de la humanidad. Como a mí no me llama nadie para leer en público y tirarme un pegote, leo en mi casa , así que gracias. Voy a poner una cámara en Quorum, Jaime, La Ratonera y Manuel de Falla a ver si capta a algunos de los entusiastas lectores del Día del Libro. Yo me he regalado a mí mismo, sin rosa, el último del gran Oscar Lobato.